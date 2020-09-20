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В "Слуге народа" хотят до местных выборов рассмотреть закон о столице

Новина українською → Киев, Воскресенье 20 сентября 2020 19:20
В "Слуге народа" хотят до местных выборов рассмотреть закон о столице Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Во фракции "Слуга народа" планируют успеть до местных выборов рассмотреть закон о столице. Этот закон предусматривает четкое разделение полномочий мэра Киева и главы Киевской городской государственной администрации.

Об этом на брифинге в Киеве заявил заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

По словам нардепа, сейчас рассмотрение этого законопроекта запланировано на четвертую сессию Рады, но во фракции хотят рассмотреть его как можно скорее.

"Мы сейчас работаем с коллегами из других фракций, с руководством фракций, чтобы мы могли до выборов попробовать начать его рассматривать и подарить киевлянам, в конце концов, систему управления городом. Закон о Киев - это об управлении городом", - отметил он.

Напомним, законопроект о столице был принят парламентом в первом чтении еще в октябре 2019 года, тогда его поддержали 244 народных депутатов.

Также в Раде объясняли, какие полномочия будет иметь мэр Киева после принятия законопроекта о столице.

Кроме того, в "Слуге народа" утверждали, что учли все замечания к законопроекту о столице.

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