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У "Слузі народу" хочуть до місцевих виборів розглянути закон про столицю

Новость на русском → Київ, Неділя 20 вересня 2020 19:20
У "Слузі народу" хочуть до місцевих виборів розглянути закон про столицю Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У фракції "Слуга народу" планують встигнути до місцевих виборів розглянути закон про столицю. Цей закон передбачає чітке розподілення повноважень мера Києва та голови Київської міської державної адміністрації.

Про це на брифінгу в Києві заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За словами нардепа, зараз розгляд цього законопроекту запланований на четверту сесію Ради, але у фракції хочуть розглянути його якомога швидше.

"Ми працюємо зараз з колегами з інших фракцій, з керівництвом фракцій, щоб ми могли до виборів спробувати почати його розглядати та подарувати киянам, врешті-решт, систему управління містом. Закон про Київ - це про управління містом", - зазначив він.

Нагадаємо, законопроект про столицю був ухвалений парламентом у першому читанні ще у жовтні 2019 року, тоді його підтримали 244 народних депутата.

Також у Раді пояснювали, які повноваження матиме мер Києва після ухвалення законопроекту про столицю.

Крім того, у "Слузі народу" стверджували, що врахували всі зауваження до законопроекту про столицю.

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