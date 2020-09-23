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Знайшов "клона": у Кіровоградській області затримали кандидата в мери

Новость на русском → Кіровоградська область , Середа 23 вересня 2020 18:59
Знайшов "клона": у Кіровоградській області затримали кандидата в мери Фото: поліція (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Силовики викрили кандидата на посаду мера одного з міст Кіровоградської області та жителя іншої області на порушенні виборчого процесу. Він знайшов "кандидата-клона" для свого конкурента.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

За даними правоохоронців, кандидат разом зі спільником знайшли людину зі схожими анкетними даними та запропонували йому за 10 тисяч гривень подати свою кандидатуру на посаду міського голови. Це було зроблено для того, щоб конкурент кандидата в мери отримав менше голосів.

"За результатами вжитих заходів правоохоронці задокументували факт передачі грошових коштів і затримали зловмисників в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Розслідування проводиться в рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 22 вересня поліція відкрила вісім кримінальних проваджень за фактами порушень у ході виборчої кампанії перед місцевими виборами. Всього за добу надійшло 51 повідомлення про порушення.

Також РБК-Україна писало, що скандальна екс-мер Слов'янська Неля Штепа буде знову балотуватися в мери.

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