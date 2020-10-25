В Черкассах "опрос Зеленского" проводили члены избиркома прямо на участке, - КИУ

В Черкассах члены участковой избирательной комиссии №711040 самостоятельно проводили всеукраинский опрос президента Владимира Зеленского. При этом бланки опроса раздавались непосредственно на избирательном участке.

Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины.

По словам члена УИК, которая раздавала бланки опроса, ее об это попросили волонтеры.

"Избирательный участок № 711040. Член УИК лично непосредственно на участке раздавала бланки опроса от президента", - сообщили в КИУ.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что проведение любых опросов у избирательных участков после голосования не нарушает закон Украины. При этом таки опросы должны проводиться за пределами участка, после голосования и без агитации.

При этом глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что правоохранители начали получать заявления от граждан о незаконности опроса Зеленского.

Отметим, сегодня, в день выборов, проходит всеукраинский опрос анонсированный Владимиром Зеленским. На нем гражданам предлагается ответить на пять вопросов.