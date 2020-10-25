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У Черкасах "опитування Зеленського" проводили члени виборчкому прямо на ділянці, - КВУ

Автор: Игорь Литвиненко

У Черкасах члени дільничної виборчої комісії №711040 самостійно проводили всеукраїнське опитування президента Володимира Зеленського. При цьому бланки опитування лунали безпосередньо на виборчій дільниці.

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Про це повідомили в Комітеті виборців України.

За словами члена ДВК, яка роздавала бланки опитування, її про це попросили волонтери.

"Виборча дільниця № 711040. Член ДВК особисто безпосередньо на ділянці роздавала бланки опитування від президента", - повідомили в КВУ.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що проведення будь-яких опитувань у виборчих дільниць після голосування не порушує закон України. При цьому таки опитування повинні проводитися за межами дільниці, після голосування і без агітації.

При цьому глава Нацполіціі Ігор Клименко заявив, що правоохоронці почали отримувати заяви від громадян про незаконність опитування Зеленського.

Відзначимо, сьогодні, в день виборів, проходить всеукраїнське опитування анонсоване Володимиром Зеленським. На ньому громадянам пропонується відповісти на п'ять питань.

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