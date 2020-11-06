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В Черкассах состоится второй тур выборов мэра

Автор: Роман Тверденко

В Черкассах пройдет второй тур на выборах городского главы. На должность претендуют действующий мэр Анатолий Бондаренко и кандидат от "Голоса" Виктор Евпак.

Об этом сообщает "Суспільне".

За Бондаренко в первом туре проголосовали 37,6% избирателей, пришедших на участки, а за Евпака - 19,14%.

Второй тур в Черкассах запланирован на 22 ноября.

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Ранее сообщалось, что действующий мэр Запорожья Владимир Буряк избран на второй срок. Он выиграл местные выборы в один тур.

Сегодня также стало известно, что в Киеве мэром переизбран Виталий Кличко, набрав более 50% голосов.

Кроме этого, Центральная избирательная комиссия признала результаты выборов в 585 местных советах в 24 регионах Украины. Всего были избраны 13 323 депутата.

РБК-Украина писало, что главными победителями на этих выборах стали местные партии и партии мэров.

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