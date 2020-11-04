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В Чернигове мэром переизбрали Атрошенко

Автор: Роман Тверденко

Действующий мэр Чернигова Владислав Атрошенко избран на второй срок. Его партия получила большинство мест в горсовете.

Об этом сообщает "Суспільне".

Атрошенко набрал 77,49% или 62 937 голосов избирателей на местных выборах. В 2015 году он также выиграл, баллотируясь от "БПП".

Партия Атрошенко "Родной дом" получила большинство депутатских мандатов в городском совете. За политсилу городского главы проголосовали 58,05% избирателей и она заработала 26 мест в горсовете. Также в совет прошли "Слуга народа" (7,92%, 4 депутата), "Наш край" (7,49%, 4 депутата), "ОПЗЖ" (6,83%, 4 депутата), "Евросолидарность" (6,16%, 4 депутата).

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Ранее стало известно, что действующий мэр Харькова Геннадий Кернес избран вновь городским главой.

Также в один тур прошли выборы в Кропивницком и Мариуполе. А во Львове, Ужгороде, Ровно и Сумах состоится второй тур выборов мэра.

В большинстве городов второй тур запланирован на 22 ноября.

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