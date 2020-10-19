В Черновицкой области побили кандидата на пост главы ОТО

В Черновицкой области неизвестные побили кандидата на должность одного из ОТО в регионе. Злоумышленники нанесли удары и убежали.

Об этом сообщает сайт министерства внутренних дел Украины.

46-летний житель города Заставна заявил в полицию, что двое неизвестных нанесли ему телесные повреждения и убежали с места происшествия. В ходе общения с полицией он сообщил, что является кандидатом на пост главы местной объединенной территориальной общины (ОТО).

Врачи осмотрели пострадавшего и предоставили медпомощь. Полиция разыскивает нападавших на кандидата.

Открыто уголовное дело по ч.2 статьи 157 Уголовного кодекса Украины (препятствие осуществлению избирательного процесса).

Ранее сообщалось, что во Львовской области подожгли автомобиль кандидата на пост главы объединенной территориальной общины Дрогобыча. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства, а также пытаются установить лицо, причастное к поджогу.

Также в Киевской области в Васильковском районе правоохранители заподозрили кандидата на должность главы объединенной территориальной общины в подкупе избирателей. Следователи объявили ему подозрение и начали расследование.