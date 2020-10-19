UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Черновицкой области побили кандидата на пост главы ОТО

Автор: Роман Тверденко

В Черновицкой области неизвестные побили кандидата на должность одного из ОТО в регионе. Злоумышленники нанесли удары и убежали.

Об этом сообщает сайт министерства внутренних дел Украины.

46-летний житель города Заставна заявил в полицию, что двое неизвестных нанесли ему телесные повреждения и убежали с места происшествия. В ходе общения с полицией он сообщил, что является кандидатом на пост главы местной объединенной территориальной общины (ОТО).

Врачи осмотрели пострадавшего и предоставили медпомощь. Полиция разыскивает нападавших на кандидата.

Самые читаемые новости

Открыто уголовное дело по ч.2 статьи 157 Уголовного кодекса Украины (препятствие осуществлению избирательного процесса).

Ранее сообщалось, что во Львовской области подожгли автомобиль кандидата на пост главы объединенной территориальной общины Дрогобыча. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства, а также пытаются установить лицо, причастное к поджогу.

Также в Киевской области в Васильковском районе правоохранители заподозрили кандидата на должность главы объединенной территориальной общины в подкупе избирателей. Следователи объявили ему подозрение и начали расследование.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы