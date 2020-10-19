У Чернівецькій області побили кандидата на посаду голови ОТГ

У Чернівецькій області невідомі побили кандидата на посаду одного з ОТГ в регіоні. Зловмисники завдали ударів і втекли.

Про це повідомляє сайт міністерства внутрішніх справ України.

46-річний житель міста Заставна заявив у поліцію, що двоє невідомих нанесли йому тілесні ушкодження та втекли з місця події. В ході спілкування з поліцією він повідомив, що є кандидатом на посаду голови місцевої об'єднаної територіальної громади (ОТГ).

Лікарі оглянули потерпілого та надали медичну допомогу. Поліція розшукує нападників на кандидата.

Відкрито кримінальну справу за ч.2 статті 157 Кримінального кодексу України (перешкоджання здійсненню виборчого процесу).

Раніше повідомлялося, що у Львівській області підпалили автомобіль кандидата на пост глави об'єднаної територіальної громади Дрогобича. Зараз правоохоронці встановлюють обставини, а також намагаються встановити особу, причетну до підпалу.

Також у Київській області у Васильківському районі правоохоронці запідозрили кандидата на посаду голови об'єднаної територіальної громади у підкупі виборців. Слідчі оголосили йому підозру і почали розслідування.