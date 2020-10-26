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В день местных выборов полиция открыла почти 160 дел

Автор: Андрей Козловский

В Украине 25 октября правоохранители возбудили 159 уголовных производств по фактам нарушений во время выборов. Также они составили 324 протокола о совершении административных правонарушений.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Как сообщается, в день голосования в полицию поступило 5006 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Правоохранители зафиксировали 1800 нарушений ведения агитации, 274 нарушения тайны голосования, 209 попыток подкупа избирателей и 181 незаконное уничтожение избирательной документации.

Кроме того, полицейскими зарегистрировано 178 нарушений порядка ведения реестров избирателей или избирательных комиссий и 102 незаконных использований избирательных бюллетеней.

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Больше всего правонарушений были зафиксированы в Киевской области - 603, в Киеве - 587 и в Днепропетровской области - 448

Напомним, в Винницкой области в Тульчине двое мужчин напали на участковую избирательную комиссию и пытались завладеть избирательной документацией.

Кроме того, на одном из избирательных участков Ирпеня напали на кандидата от партии "Слуга народа" в депутаты, после чего между двумя мужчинами произошла стычка.

Также в Сумской области провели вооруженное нападение на кандидата в депутаты Кролевецкого горсовета и его жену.

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