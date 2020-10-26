RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У день місцевих виборів поліція відкрила майже 160 справ

Автор: Андрій Козловський

В Україні 25 жовтня правоохоронці відкрили 159 кримінальних проваджень за фактами порушень під час виборів. Також вони склали 324 протоколи про вчинення адміністративних правопорушень.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляється, у день голосування до поліції надійшло 5006 заяв та повідомлень, які пов'язані виборчим процесом. Правоохоронці зафіксували 1800 порушень ведення агітації, 274 порушення таємниці голосування, 209 спроб підкупу виборців та 181 незаконне знищення виборчої документації.

Крім того, поліцейськими зареєстровано 178 порушень порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій та 102 незаконних використань виборчого бюлетеня.

Популярні новини

Найбільше правопорушень були зафіксовані у Київській області - 603, у Києві - 587 та у Дніпропетровській області - 448

Нагадаємо, у Вінницькій області в Тульчині двоє чоловіків напали на дільничну виборчу комісію та намагались заволодіти виборчою документацією.

Крім того, на одній з виборчих дільниць Ірпеня напали на кандидата від партії "Слуга народу" в депутати, після чого між двома чоловіками сталася сутичка.

Також у Сумській області здійснили збройний напад на кандидата в депутати Кролевецької міськради і його дружину.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України выборы