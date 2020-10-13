В Днепре указали на факты использования админресурса "Слугой народа"

В Днепропетровской области автомобиль скорой помощи, который был передан на баланс облсовета, был замечен за развозкой рекламных агитационных щитов партии "Слуги народа".

Об этом сообщил активист Игорь Сыренков в Facebook, передает региональное издание "Наше Місто".

"Сегодня утром, на перекрестке пр. Пушкина и Александра Поля автомобиля ГАЗель (АЕ5427СМ) выгрузил куб с агитацией за кандидата на должность городского головы от правящей партии "Слуга народа" Сергея Рыженко", - пишет активист.

Как выяснилось, это и ряд других транспортных средств были переданы на баланс коммунального предприятия "Комунгоспсервис" Днепропетровского облсовета ещё весной 2020 года.

По словам активиста, карета "скорой помощи" на базе ГАЗели с госномером - бюджетное имущество. Таким образом, его нецелевое использование, - не что иное, как использование админресурса.

Активист подчеркнул, использовать скорую помощь, как грузовик для развозки рекламных банеров "Слуги народа", еще и в ситуации эпидемии COVID-19, - верх цинизма.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области произошла монополизация состава избирательных комиссий представителями партий "Слуга народа" и "За майбутнє".