У Дніпрі вказали на факти використання адмінресурсу "Слугою народу"

У Дніпропетровській області автомобіль швидкої допомоги, який був переданий на баланс облради, був помічений за розвезенням рекламних агітаційних щитів партії "Слуги народу".

Про це повідомив активіст Ігор Сиренков у Facebook, повідомляє регіональне видання "Наше Місто".

"Сьогодні вранці, на перехресті пр. Пушкіна і Олександра Поля автомобіля ГАЗель (АЕ5427СМ) вивантажив куб з агітацією за кандидата на посаду міського голови від правлячої партії "Слуга народу" Сергія Риженка", - пише активіст.

Як з'ясувалося, цей та ряд інших транспортних засобів були передані на баланс комунального підприємства "Комундержсервіс" Дніпропетровської облради ще навесні 2020 року.

За словами активіста, карета "швидкої допомоги" на базі "Газелі" з держномером - бюджетне майно. Таким чином, його нецільове використання, - не що інше, як використання адмінресурсу.

Активіст підкреслив, використовувати швидку допомогу, як вантажівку для розвезення рекламних банерів "Слуги народу", ще і в ситуації епідемії COVID-19, - верх цинізму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області сталася монополізація складу виборчих комісій представниками партій "Слуга народу" і "За майбутнє".