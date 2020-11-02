Домбровская: мы показали Николаеву, что этично вести кампанию возможно

Кандидат на пост мэра Николаева от партии "Слуга народа" Татьяна Домбровская подвела итоги избирательной кампании и заявила, что этично вести кампанию возможно.

Об этом Домбровская написала в Facebook по итогу пресс-конференции вместе с главой избирательного штаба Денисом Денисенко о результатах первого тура выборов.

"В этом году я впервые участвовала в выборах на пост городского головы и прежде всего получила колоссальный опыт: мы показали Николаеву, что этично вести кампанию возможно; вместе с командой мы смогли громко заявить о себе и будем активно участвовать в жизни города в дальнейшем; благодаря общению с жителями города я знаю основные проблемы Николаева и готова их решать;

общественная организация "Майбутнє Миколаєва" будет в дальнейшем активно работать на благо города", - заявила Домбровская.

В то же время, по ее словам, невероятно низкая явка не отражает волеизъявление города в целом.

"Уверены, что наша страна нуждается во внедрении электронного голосования - так мы избежим бесконечных очередей и пересчетов; ни один из сегодняшних кандидатов, вышедших во второй тур, не является тем человеком, с которым Николаев будет развиваться. Сегодня поддержать кого-либо из них - обмануть себя", - пишет она.

Домбровская также акцентировала внимание на продолжении активной работы в городе для его развития. "Несмотря ни на что, я нацелена работать на благо города и всеми силами делать жизнь горожан лучше и качественнее", - резюмировала она.

Напомним, 31 октября ЦИК опубликовал первые результаты голосования на местных выборах в Украине. Территориальные избирательные комиссии передали первые протоколы.

Как писало РБК-Украина, Центризбирком также установил результаты выборов городских, поселковых и сельских голов в 131 населенном пункте. Признаны победившими на выборах 26 городских голов, 30 - поселковых и 75 - сельских.