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ЦИК опубликовал первые результаты местных выборов в Украине

Новина українською → Суббота 31 октября 2020 01:22
ЦИК опубликовал первые результаты местных выборов в Украине Фото: голосование на выборах (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала первые результаты голосования на местных выборах в Украине. Территориальные избирательные комиссии передали первые протоколы.

Данные опубликованы на сайте ЦИК.

Всего в Украине 1421 должность городских, поселковых, сельских голов. Сейчас получены данные о результатах выборов в 110 советах.

Кроме того, переданы первые данные относительно избранных депутатов местных советов. Общее количество депутатских мандатов в местных советах, состав которых избирался на местных выборах, составило 43 122. Сейчас получены данные о 1 841 избранном депутате.

Ознакомиться с результатами выборов, списками депутатов и количеством процентов набранных голосов можно на сайте ЦИК в разделе о местных выборах.

Напомним, 25 октября в Украине прошел первый тур местных выборов. Явка избирателей на них составила почти 37%. Бюллетени получили более 10,5 миллионов человек.

РБК-Украина писало, что второй тур местных выборов в Украине должен состояться до 29 ноября. В исключительной ситуации он может пройти в декабре.

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