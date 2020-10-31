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ЦВК опублікувала перші результати місцевих виборів в Україні

Новость на русском → Субота 31 жовтня 2020 01:22
ЦВК опублікувала перші результати місцевих виборів в Україні Фото: голосування на виборах (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Центральна виборча комісія (ЦВК) опублікувала перші результати голосування на місцевих виборах в Україні. Територіальні виборчі комісії передали перші протоколи.

Дані опубліковані на сайті ЦВК.

Всього в Україні 1421 посада міських, селищних, сільських голів. Наразі отримані дані про результати виборів у 110 радах.

Крім того, передані перші дані щодо обраних депутатів місцевих рад. Загальна кількість депутатських мандатів у місцевих радах, склад яких обирався на місцевих виборах становила 43 122. Наразі отримано дані про 1 841 обраного депутата.

Ознайомитися із результатами виборів, списками депутатів та кількістю відсотків набраних голосів можна на сайті ЦВК в розділі про місцеві вибори.

Нагадаємо, 25 жовтня в Україні пройшов перший тур місцевих виборів. Явка виборців на них склала майже 37%. Бюлетені отримали понад 10,5 мільйонів осіб.

РБК-Україна писало, що другий тур місцевих виборів в Україні повинен відбутися до 29 листопада. У виключній ситуації він може пройти в грудні.

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