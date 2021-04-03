Довыборы на округе 87: пересчет идет на 11 участках, на трех голосование признали недействительным

В Ивано-Франковской области продолжается пересчет голосов на округе 87 на довыборах в Верховную раду. Осталось подсчитать голоса из 11 участков.

В настоящее время продолжается заседание окружной избирательной комиссии, которая пересчитывает голоса на 20 участках.

"Теперь осталось пересчитать 11 участков. Если вы все пропустили, то вчера на четырех участках обнаружили расхождения в голосах, на трех - голосования признали недействительным", - говорится в сообщении наблюдателей.

По данным Центризбиркома, по состоянию на утро 3 апреля подсчитано 92,3% голосов. На округе побеждает кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк с 14 638 голосами. Далее идет Александр Шевченко от партии "За майбутнє", за которого отдали голоса 13 936 избирателей.