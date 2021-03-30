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Довыборы в Раду на округе 87: председатель комиссии исчез, а новый не восстанавливает подсчет голосов

Новина українською → Вторник 30 марта 2021 23:47
Довыборы в Раду на округе 87: председатель комиссии исчез, а новый не восстанавливает подсчет голосов Фото: голосование на выборах (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Ивано-Франковской области приостановлен подсчет голосов на довыборах в Верховную раду на 87 избирательном округе. Председатель комиссии якобы исчез, а новый не восстанавливает подсчет голосов.

Об этом заявляют в партии "Слуга народа".

Отмечается, что окружная избирательная комиссия обработала только 67% протоколов с участковых избирательных комиссий.

"Дальше их работа была временно прекращена, ведь председатель комиссии исчез, а новый не восстанавливает подсчет голосов", - говорится в сообщении.

Также в партии заявляют, что наблюдатели от "Слуги народа" фиксировали многочисленные нарушения на избирательных участках, а также были фальшивые сообщения о "минировании" избирательной комиссии.

В СН говорят о "возможном срыве или препятствование избирательному процессу определенными политическими оппонентами".

Как известно, по промежуточным результатам голосования побеждает Василий Вирастюк ("Слуга народа") - 31,3% голосов, следом идут Руслан Кошулинский ("Свобода") - 28,88%, и Александр Шевченко ("За майбутнє") - 28,73%.

Ранее сообщалось, что на округе №87 в Ивано-Франковской области остановлен подсчет голосов на довыборах в Верховную раду.

РБК-Украина писало, что было сообщение о минировании помещения ОИК округа №87.

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