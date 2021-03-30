Довыборы в Раду на округе 87: председатель комиссии исчез, а новый не восстанавливает подсчет голосов

В Ивано-Франковской области приостановлен подсчет голосов на довыборах в Верховную раду на 87 избирательном округе . Председатель комиссии якобы исчез, а новый не восстанавливает подсчет голосов.

Отмечается, что окружная избирательная комиссия обработала только 67% протоколов с участковых избирательных комиссий.

"Дальше их работа была временно прекращена, ведь председатель комиссии исчез, а новый не восстанавливает подсчет голосов", - говорится в сообщении.

Также в партии заявляют, что наблюдатели от "Слуги народа" фиксировали многочисленные нарушения на избирательных участках, а также были фальшивые сообщения о "минировании" избирательной комиссии.



В СН говорят о "возможном срыве или препятствование избирательному процессу определенными политическими оппонентами".