Довибори в Раду на 87 окрузі: голова комісії зник, а новий не відновлює підрахунок голосів
В Івано-Франківській області призупинений підрахунок голосів на довиборах в Верховну раду по 87 виборчому окрузі. Голова комісії нібито зник, а новий не відновлює підрахунок голосів.
Зазначається, що окружна виборча комісія опрацювала лише 67% протоколів із дільничних виборчих комісій.
"Далі їхня робота була тимчасово припинена, адже голова комісії зник, а новий не відновлює підрахунок голосів", - йдеться в повідомленні.
Також у партії заявляють, що спостерігачі від "Слуги народу" фіксували численні порушення на виборчих дільницях, а також були фальшиві повідомлення про "мінування" виборчої комісії.
В СН говорять про "можливий зрив або перешкоджання виборчому процесу певними політичними опонентами".
Як відомо, за проміжними результатами голосування перемагає Василь Вірастюк ("Слуга народу") - 31,3% голосів, слідом йдуть Руслан Кошулинський ("Свобода") - 28,88%, і Олександр Шевченко ("За майбутнє") - 28,73%.
Раніше повідомлялося, що на окрузі №87 в Івано-Франківській області зупинено підрахунок голосів на довиборах у Верховну раду.
РБК-Україна писало, що було повідомлення про мінування приміщення ОВК округу №87.