Довыборы в Раду на округе 87: председатель комиссии исчез, а новый не восстанавливает подсчет голосов

В Ивано-Франковской области приостановлен подсчет голосов на довыборах в Верховную раду на 87 избирательном округе. Председатель комиссии якобы исчез, а новый не восстанавливает подсчет голосов.
Об этом заявляют в партии "Слуга народа".
Отмечается, что окружная избирательная комиссия обработала только 67% протоколов с участковых избирательных комиссий.
"Дальше их работа была временно прекращена, ведь председатель комиссии исчез, а новый не восстанавливает подсчет голосов", - говорится в сообщении.
Также в партии заявляют, что наблюдатели от "Слуги народа" фиксировали многочисленные нарушения на избирательных участках, а также были фальшивые сообщения о "минировании" избирательной комиссии.
В СН говорят о "возможном срыве или препятствование избирательному процессу определенными политическими оппонентами".
Как известно, по промежуточным результатам голосования побеждает Василий Вирастюк ("Слуга народа") - 31,3% голосов, следом идут Руслан Кошулинский ("Свобода") - 28,88%, и Александр Шевченко ("За майбутнє") - 28,73%.
Ранее сообщалось, что на округе №87 в Ивано-Франковской области остановлен подсчет голосов на довыборах в Верховную раду.
РБК-Украина писало, что было сообщение о минировании помещения ОИК округа №87.