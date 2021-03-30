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Довибори в Раду на 87 окрузі: голова комісії зник, а новий не відновлює підрахунок голосів

Автор: Инна Собора

В Івано-Франківській області призупинений підрахунок голосів на довиборах в Верховну раду по 87 виборчому окрузі. Голова комісії нібито зник, а новий не відновлює підрахунок голосів.

Про це заявляють у партії "Слуга народу".

Зазначається, що окружна виборча комісія опрацювала лише 67% протоколів із дільничних виборчих комісій.

"Далі їхня робота була тимчасово припинена, адже голова комісії зник, а новий не відновлює підрахунок голосів", - йдеться в повідомленні.

Також у партії заявляють, що спостерігачі від "Слуги народу" фіксували численні порушення на виборчих дільницях, а також були фальшиві повідомлення про "мінування" виборчої комісії.

В СН говорять про "можливий зрив або перешкоджання виборчому процесу певними політичними опонентами".

Як відомо, за проміжними результатами голосування перемагає Василь Вірастюк ("Слуга народу") - 31,3% голосів, слідом йдуть Руслан Кошулинський ("Свобода") - 28,88%, і Олександр Шевченко ("За майбутнє") - 28,73%.

Раніше повідомлялося, що на окрузі №87 в Івано-Франківській області зупинено підрахунок голосів на довиборах у Верховну раду.

РБК-Україна писало, що було повідомлення про мінування приміщення ОВК округу №87.

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