Друзья по интересам: кто будет руководить Киевом после выборов

Нынешний мэр Киева Виталий Кличко может победить сразу в первом туре. По крайней мере, об этом говорит не только параллельный подсчет от УДАРа, но и от штабов его конкурентов.

Особого сюрприза в этом нет: многие опросы еще задолго до выборов предсказывали, что в столице не будет нового мэра. Небольшая интрига оставалась лишь в том, удастся ли ему победить "в сухую" или нужно будет отвоевать свой пост еще во втором туре.

Тогда как результаты выборов в Киевсовет перетасовали рейтинговую таблицу, которую показывали социологические компании за пару месяцев до голосования. И они ставят победителя "мэрской" гонки в не очень удобное положение.

Кто бы сейчас не претендовал на пальму первенства, уже понятно, что и УДАР, и ЕС получат примерно одинаковое число мест – около 30-31. Остальные пять партий, которые также попадают в Киевсовет – по 10-13.

Под вопросом остается судьба "Перемоги Пальчевского", которая, по предварительным данным и результатам экзитполов, не преодолевает пятипроцентный барьер. В штабах ее оппонентов поговаривают, что главные бенефициары этой политсилы, якобы связанные с ОПЗЖ, не оставляют надежд на то, что при "правильном" подсчете партия Пальчевского сумеет попасть в горсовет.

Окончательные результаты должны появиться до 6 ноября. Собеседники в партийных штабах уверяют, что никакого искусственного затягивания подсчета нет: на этот процесс технически уходит много времени.

В любом случае, такая расстановка сил заставляет Кличко и его команду присматриваться к будущим партнерам. Так как даже 30 мандатов из 120, очевидно, недостаточно для единоличного большинства.

Закон не требует юридического оформления коалиции в местном совете. Но на деле все работает по принципу Верховной рады. Мэру приходится "сколачивать" дружественное к нему большинство из разных фракций, чтобы иметь регулярную поддержку своих инициатив. Взамен партнеры разделяют между собой, например, руководящие портфели.

Не зря в последние месяцы Кличко пытался лавировать, не разделяя другие партии на друзей и врагов. Ведь на кону гораздо больше, чем пост секретаря горсовета или прочие должности.

Укрощение строптивого

По результатам экзитполов, УДАР в столице получает примерно 21-22%. "Европейская солидарность" – 18-18,3%, хотя еще в начале сентября она делила второе место со "Слугой народа", заметно отставая от политсилы Кличко. Теперь экзитполы дают президентской партии – 9,5-10%. Также пятипроцентный барьер, вероятно, преодолевают "Голос", "Еднисть", "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Батькивщина".

А вот штабы основных фаворитов дают немного другую "раскладку". В УДАРе утверждают, что они лидируют с результатом 19,7%, тогда как у ЕС – 19,5%. В "Евросолидарности", напротив, заявляют, что вырвались в лидеры в столице, получив 20,29%. По их параллельному подсчету, УДАРу досталось меньше голосов – 19,44%.

В партии Петра Порошенко не скрывают желания стать основным партнером Кличко по большинству. Причем вполне логично, что, имея такой результат, они не прочь оставить за собой и кресло секретаря. В пока еще действующем созыве Киевсовета его занимает второй номер списка ЕС на выборах Владимир Прокопив.

Кандидат в депутаты Киевсовета от "Европейской солидарности", экс-нардеп Леонид Емец уверен, что "фантастический результат" Виталия Кличко в первом туре был бы невозможен, если бы ЕС выдвинула против него своего кандидата.

"Мы доказали, что готовы отойти от собственных интересов ради общего результата. Очевидно, что поддержка Виталия Кличко минимум наполовину состоит из поддержки избирателей "Европейской солидарности". Мы открыты к сотрудничеству со всеми проукраинскими патриотическими силами. Но кто из этих политических сил готов к сотрудничеству – увидим", – сказал РБК-Украина Емец.

На предыдущих выборах в 2015 году "Блок Петра Порошенко – Солидарность" завел в Киевсовет 52 депутата. Сейчас в этой фракции 47 человек. И немалая часть из них вновь зайдет в совет от двух партий – от ЕС и от УДАРа.

"Евросолидарность" еще до местных выборов и публично, и в неформальных разговорах предлагала Кличко идти на выборы вместе под ее флагами. Мэр отказывался по многим причинам. В том числе – из-за нежелания вновь оказаться на вторых ролях в чужой "игре". Ведь, объединившись с Порошенко в 2014 году, его собственная политсила УДАР на долгие годы ушла в "анабиоз" и на прошлогодних выборах даже не могла самостоятельно зайти в парламент.

Негласно в окружении Кличко также указывают, что между ним и "верхушкой" ЕС больше нет доверия. Тем более союз с "Евросолидарностью" для Кличко означает переход в жесткую оппозицию к Банковой. Не то чтобы в команде Зеленского планировали идти на тесную коалицию с УДАРом и Кличко. Но, по информации РБК-Украина, там рассчитывают хотя бы на "ситуативное сотрудничество" с мэром.

Да и самому Кличко ссориться с Офисом наверняка ни к чему. Прошлой осенью у Зеленского заговорили о желании принять новый закон о столице, который разводит должности мэра и главы Киевской городской государственной администрации. По такому сценарию Кличко станет чуть ли не церемониальной фигурой с очень урезанными полномочиями. Еще и получит в придачу "старшего брата" в лице главы КГГА, назначенного президентом.

В начале сентября "Слуга народа" вновь вернулась к этой идее. Сначала в правящей партии хотели принять новый закон до выборов. Но вспышка COVID-19 в Раде и отсутствие многих депутатов на заседаниях спутали эти планы.

Впрочем, даже теперь после выборов с законом про столицу могут возникнуть проблемы, признался изданию один из влиятельных собеседников в СН. По его словам, к документу поступило очень много правок. Плюс категорически против этой идеи "Евросолидарность" и ОПЗЖ, отметил источник, намекнув на возможные связи представителей этой политсилы Сергея Левочкина и Вадима Столара с киевским мэром.

Еще один собеседник, близкий к Кличко, сказал изданию, что пока угроза разделения должностей мэра и главы КГГА не стоит.

Скажи, кто твой друг

В команде УДАРа неохотно говорят о каких-либо форматах сотрудничества в горсовете. А под запись так и вовсе не соглашаются комментировать эту тему. Несколько собеседников в окружении мэра сказали, что из-за его болезни никаких переговоров о большинстве не ведется.

В то же время один из источников в команде ЕС говорит, что от их предложения союза Кличко пока "увиливает".

"Согласование каких-либо постов – это дело второстепенное. Мы ставим Кличко конкретный вопрос: готов ли он с нами объединиться без ОПЗЖ и "Слуг народа". Но Банковая выкручивает ему руки, шантажируя законом про столицу. Вот только возможности создать большинство со "Слугами народа" и даже еще с кем-то третьим у него нет. А чтобы создать большинство без ЕС, нужно, чтобы к УДАРу примкнуло еще как минимум три партии", – объяснил в разговоре с изданием собеседник в "Евросолидарности".

Представители остальных партий не спешат говорить о большинстве в Киевсовете. Но если в целом – все из них готовы к ситуативному сотрудничеству по тем вопросам, которые "пойдут на благо городу".

"Фракция партии "Слуга народа" в Киевсовете будет сотрудничать со всеми прогрессивными депутатами, которые будут поддерживать наши проекты решений в интересах киевлян и развития Киева как современной европейской столицы. Изо всех политических сил, присутствующих в Киевсовете, сложнее всего мне представить партнерство с ОПЗЖ", – отметила РБК-Украина лидер списка СН в Киевсовет Евгения Кулеба.

Она также рассказала, что ее команда будет обязательно претендовать на пост секретаря и руководителей комиссий.

При этом руководитель Киевской городской организации ОПЗЖ, народный депутат Александр Пузанов говорит, что его партия готова работать со всеми фракциями в интересах города и киевлян. По словам Пузанова, среди будущих депутатов от их партии "немало опытных профессиональных политиков и хозяйственников, способных возглавить любое направление работы Киевсовета и администрации".

"Конечно, мы готовы предложить наши кандидатуры на соответствующие руководящие должности при условии поддержки наших инициатив, которые предложены программой нашей партии и кандидата на должность городского головы Александра Попова для города Киева", – отметил Пузанов в комментарии РБК-Украина.

Кандидат в мэры столицы от "Батькивщины", народный депутат Алексей Кучеренко допустил, что в Киевсовете возможен разный формат большинства – как "стабильного", так и "ситуативного".

"Для города куда важнее инфраструктура, канализация, теплоснабжение – это здесь главная политика. У "Батькивщины" есть свои программные обещания – это программы капитальных ремонтов, аудит города, прозрачная тарифная политика, это решение транспортных проблем. С теми, кто будет поддерживать эти приоритеты – я не вижу никаких препятствий для сотрудничества. Я не исключаю, что это может быть и с УДАРом", – объяснил изданию Кучеренко.

Лидер списка "Голоса" Максим Нефьодов еще до выборов сказал РБК-Украина, что его политсила готова объединяться со всеми "проукраинскими" силами. Он уточнил, что управление городом – "это про менеджмент, парки, дороги, медицину и детсады", а не о каких-то "больших политических и философских вопросах".

"Поэтому если хорошую идею принесет кто-то из других сил, с которыми мы можем сотрудничать – мы точно будем ее поддерживать и строить комфортный город для всех киевлян", – отметил Нефьодов.

С одной стороны, сотрудничество или большинство с несколькими более мелкими фракциями может показаться Кличко более выигрышным вариантом. Ведь тогда УДАР сможет оставить пост секретаря горсовета за собой на правах самой большой фракции.

Один из собеседников в окружении мэра подтвердил РБК-Украина, что в УДАРе наметили в кресло секретаря кого-то из своей команды. На эту должность у Кличко рассматривают сразу несколько кандидатур, но называть имена отказываются, чтобы их информационно "не потопили" еще до назначения. Следует уточнить, что секретарь назначается большинством "за" во время голосования в совете.

Правда, в команде мэра рассматривают и вариант "Б": ограничиться "дружбой" со всеми, но "тесной" – ни с кем. Мол, с каким лицом партии будут "вставать на дыбы", когда речь пойдет о важных для города инициативах?

"Какой-то подоплеки в этом нет. Голосов может недоставать, даже имея монокоалицию. Создавать большинство необязательно. В Киевсовете большинство решений касается хозяйственных вопросов. А какая партия не будет голосовать за вопрос, который в интересах киевлян?" – объяснил собеседник, близкий к мэру.

Нежелание Кличко связывать себя публичной коалицией либо со "Слугой народа", либо же с "Евросолидарностью" объяснить несложно. Его возможная победа в первом туре дает повод вновь задуматься о президентской кампании. Но амбиции Кличко могут потеряться в тени противостояния "двух огней", если он все же займет чью-то сторону.