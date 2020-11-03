Друзі за інтересами: хто керуватиме Києвом після виборів

Нинішній мер Києва Віталій Кличко може перемогти одразу в першому турі. Принаймні про це каже не тільки паралельний підрахунок від УДАРу, але і від штабів його конкурентів.

Хоча особливого сюрпризу в цьому немає: багато опитування ще задовго до виборів передбачали, що в столиці не буде нового мера. Невелика інтрига залишалася лише в тому, чи вдасться йому перемогти "в суху" чи потрібно буде відвоювати свій пост ще в другому турі.

Але ось результати виборів до Київради перетасували рейтингову таблицю, яку показували соціологічні компанії за пару місяців до голосування. І вони ставлять переможця "мерських" перегонів у не дуже зручне становище.

Хто би зараз не претендував на пальму першості, уже зрозуміло, що й УДАР, і ЄС отримають приблизно однакове число місць – примерно 30-31. Решта п'ять партій, які також потрапляють до Київради – по 10-13.

Під питанням залишається доля "Перемоги Пальчевського", яка, за попередніми даними і результатами екзитполів, не долає п'ятивідсотковий бар'єр. У штабах опонентів подейкують, що головні бенефіціари цієї політсили, яки нібито пов'язані з ОПЗЖ, не залишають надій на те, що за "правильного" підрахунку партія Пальчевського зуміє потрапити до міськради.

Остаточні результати мають з'явитися до 6 листопада. Співрозмовники в партійних штабах запевняють, що ніякого штучного затягування підрахунку немає: на цей процес технічно йде багато часу.

У будь-якому випадку така розстановка сил змушує Кличка і його команду придивлятися до майбутніх партнерів. Оскільки навіть 30 мандатів із 120, очевидно, недостатньо для одноосібної більшості.

Закон не вимагає юридичного оформлення коаліції у місцевій раді. Але на ділі все працює за принципом Верховної ради. Меру доводиться збирати дружню до нього більшість із різних фракцій, щоби мати регулярну підтримку своїх ініціатив. Натомість партнери розподіляють між собою, наприклад, керівні портфелі.

Не дарма в останні місяці Кличко намагався лавірувати, не розділяючи інші партії на друзів і ворогів. Адже на кону набагато більше, ніж пост секретаря міськради чи інші посади.

Приборкання норовливого

За результатами екзитполів, УДАР в столиці отримує приблизно 21-22%. "Європейська солідарність" – 18-18,3%, хоча ще на початку вересня вона ділила друге місце зі "Слугою народу", помітно відстаючи від політсили Кличка. Тепер екзитполи дають президентській партії – 9,5-10%. Також п'ятивідсотковий бар'єр, ймовірно, долають "Голос", "Єдність", "Опозиційна платформа – За життя" і "Батьківщина".

А ось штаби основних фаворитів дають трохи іншу "розкладку". В УДАРі стверджують, що вони лідирують із результатом 19,7%, тоді як у ЄС – 19,5%. У "Євросолідарності", навпаки, заявляють, що вирвалися в лідери в столиці, отримавши 20,29%. За їхнім паралельним підрахунком, УДАРу дісталося менше голосів – 19,44%.

У партії Петра Порошенка не приховують бажання стати основним партнером Кличка по більшості. Причому цілком логічно, що, маючи такий результат, вони не проти залишити за собою крісло секретаря. У поки ще чинному скликанні Київради його обіймає другий номер списку ЄС на виборах Володимир Прокопів.

Кандидат у депутати Київради від "Європейської солідарності", екс-нардеп Леонід Ємець впевнений, що "фантастичний результат" Віталія Кличка в першому турі був би неможливий, якби його політсила висунула проти нього свого кандидата.

"Ми довели, що готові відійти від власних інтересів заради спільного результату. Очевидно, що підтримка Віталія Кличка мінімум наполовину складається з підтримки виборців "Європейської солідарності". Ми відкриті до співпраці з усіма проукраїнськими патріотичними силами. Але хто з цих політичних сил готовий до співпраці – побачимо", – сказав РБК-Україна Ємець.

На попередніх виборах у 2015 році "Блок Петра Порошенка – Солідарність" завів у Київраду 52 депутата. Зараз у цій фракції 47 осіб. І чимала частина з них знову зайде в раду від двох партій – від ЄС і від УДАРу.

"Євросолідарність" ще до місцевих виборів і публічно, і в неформальних розмовах пропонувала Кличку йти на вибори разом під її прапорами. Мер відмовлявся з багатьох причин. У тому числі – через небажання знову опинитися на других ролях у чужій "грі". Адже, об'єднавшись з Порошенком у 2014 році, його власна політсила УДАР на довгі роки пішла в "анабіоз" і на минулорічних виборах навіть не могла самостійно зайти в парламент.

Негласно в оточенні Кличка також вказують, що між ним і "верхівкою" ЄС більше немає довіри. Тим більше, союз із "Євросолідарністю" для Кличка означає перехід в жорстку опозицію до Банкової. Не те щоб у команді Зеленського планували йти на тісну коаліцію з УДАРом і Кличком. Але, за інформацією РБК-Україна, там розраховують хоча б на "ситуативну співпрацю" з мером.

Та й самому Кличку сваритися з Офісом напевно ні до чого. Минулої осені в Зеленського заговорили про бажання ухвалити новий закон про столицю, який розводить посади мера і голови Київської міської державної адміністрації. За таким сценарієм Кличко стане мало не церемоніальною фігурою з дуже урізаними повноваженнями. Ще й отримає на додачу "старшого брата" в особі голови КМДА, призначеного президентом.

На початку вересня "Слуга народу" знову повернулася до цієї ідеї. Спочатку в правлячій партії хотіли прийняти новий закон до виборів. Але спалах COVID-19 в Раді і відсутність багатьох депутатів на засіданнях сплутали ці плани.

Втім, навіть тепер після виборів із законом про столицю можуть виникнути проблеми, зізнався виданню один із впливових співрозмовників в СН. За його словами, до документа надійшло дуже багато правок. Плюс категорично проти цієї ідеї "Євросолідарність" і ОПЗЖ, зазначило джерело, натякнувши на можливі зв'язки представників цієї політсили Сергія Льовочкіна та Вадима Столара з київським мером.

Ще один співрозмовник, близький до Кличка, сказав виданню, що поки загроза розділення посад мера і голови КМДА не стоїть.

Скажи, хто твій друг

У команді УДАРу неохоче говорять про будь-який формат співпраці в міськраді. А під запис так і зовсім не погоджуються коментувати цю тему. Кілька співрозмовників в оточенні мера сказали, що через його хворобу ніяких переговорів про більшість не ведеться.

Водночас одне з джерел в команді ЄС каже, що від їхньої пропозиції союзу Кличко поки "ухиляється".

"Погодження будь-яких посад – це справа другорядна. Ми ставимо Кличко конкретне питання: чи готовий він з нами об'єднатися без ОПЗЖ і "Слуг народу". Але Банкова викручує йому руки, шантажуючи законом про столицю. Ось тільки можливості створити більшість зі "Слугами народу" і навіть ще з кимось третім у нього немає. А щоби створити більшість без ЄС, потрібно, щоби до УДАРу долучилося ще щонайменше три партії", – пояснив у розмові з виданням співрозмовник у "Євросолідарності".

Представники інших партій не поспішають говорити про більшість у Київраді. Але якщо загалом – всі з них готові до ситуативної співпраці з тих питань, які "підуть на благо місту".

"Фракція партії "Слуга народу" в Київраді співпрацюватиме з усіма прогресивними депутатами, які будуть підтримувати наші проекти рішень в інтересах киян та розвитку Києва як сучасної європейської столиці. З усіх політичних сил, присутніх у Київраді, найважче мені уявити партнерство з ОПЗЖ", – зазначила РБК-Україна лідер списку СН до Київради Євгенія Кулеба.

Вона також розповіла, що її команда буде обов'язково претендувати на пост секретаря та керівників комісій.

Разом з тим керівник Київської міської організації ОПЗЖ, народний депутат Олександр Пузанов каже, що його партія готова працювати з усіма фракціями в інтересах міста і киян. За словами Пузанова, серед майбутніх депутатів від їхньої партії – "чимало досвідчених професійних політиків і господарників, здатних очолити будь-який напрям роботи Київради та адміністрації".

"Звичайно, ми готові запропонувати наші кандидатури на відповідні керівні посади за умови підтримки наших ініціатив, які запропоновані програмою нашої партії та кандидата на посаду міського голови Олександра Попова для міста Києва", – зазначив Пузанов в коментарі РБК-Україна.

Кандидат у мери столиці від "Батьківщини", народний депутат Олексій Кучеренко допустив, що в Київраді можливий різний формат більшості – як "стабільної", так і "ситуативної".

"Для міста куди важливіше інфраструктура, каналізація, теплопостачання – це тут головна політика. У "Батьківщини" є свої програмні обіцянки – це програми капітальних ремонтів, аудит міста, прозора тарифна політика, це рішення транспортних проблем. З тими, хто буде підтримувати ці пріоритети – я не бачу ніяких перешкод для співпраці. Я не виключаю, що це може бути і з УДАРом", – пояснив виданню Кучеренко.

Лідер списку "Голосу" Максим Нефьодов ще до виборів сказав РБК-Україна, що його політсила готова об'єднуватися з усіма "проукраїнськими" силами. Він уточнив, що управління містом – "це про менеджмент, парки, дороги, медицину і дитсадки", а не про якісь "великі політичні і філософські питання".

"Тому якщо хорошу ідею принесе хтось із інших сил, з якими ми можемо співпрацювати – ми точно будемо її підтримувати і будувати комфортне місто для всіх киян", – зазначив Нефьодов.

З одного боку, співпраця чи більшість з декількома дрібними фракціями може видатися Кличку більш виграшним варіантом. Адже тоді УДАР зможе залишити посаду секретаря міськради за собою на правах найбільшої фракції.

Один зі співрозмовників в оточенні мера підтвердив РБК-Україна, що в УДАРі намітили в крісло секретаря когось зі своєї команди. На цю посаду у Кличка розглядають одразу кілька кандидатур, але відмовляються називати імена, щоби їх інформаційно "не потопили" ще до призначення. Варто уточнити, що секретар призначається більшістю "за" під час голосування в раді.

Щоправда, в команді мера розглядають і варіант "Б": обмежитися "дружбою" з усіма, але "тісною" – ні з ким. Мовляв, з яким обличчям партії будуть "вставати на диби", коли мова піде про важливі для міста ініціативи?

"Якого підтексту в цьому немає. Голосів може бракувати навіть маючи монокоаліцію. Створювати більшість необов'язково. У Київраді більшість рішень стосується господарських питань. А яка партія не буде голосувати за питання, яке в інтересах киян?" – пояснив співрозмовник, близький до мера.

Небажання Кличка зв'язувати себе публічною коаліцією чи зі "Слугою народу", чи ж "Євросолідарністю" пояснити нескладно. Його можлива перемога в першому турі дає привід знову замислитися про президентську кампанію. Але амбіції Кличка можуть загубитися в тіні протистояння "двох вогнів", якщо він займе чиюсь сторону.