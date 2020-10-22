"Єдність" Омельченко подозревают в подкупе избирателей в Киеве

В киевском офисе партии "Єдність Александра Омельченко" могут проходить обыски в связи с информацией о возможном подкупе избирателей.

Об этом сообщает Zik со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Как сообщает издание, обыски в офисе партии Омельченко проводятся якобы в связи с организацией партией скупки избирателей.

Правоохранители изъяли списки лиц, которых подкупили и планировали подкупить в 8 районах Киева.

Также, по информации телеканала, этот обыск - лишь первый из ряда планируемых. Готовятся обыски в еще нескольких офисах различных партий. Названия политсил не разглашаются.

Напомним, полиция разоблачила схему искусственного увеличения количества избирателей на отдельных избирательных участках в Одесской, Житомирской и Тернопольской областях.

Кроме того, в Днепре открыли уголовное производство по факту прямого подкупа избирателей лидером политической партии "Гражданская сила".

На предыдущих выборах глава МВД Арсен Аваков выступал гарантом прозрачности избирательного процесса. И на этих выборах министр также пообещал, что позиция ведомства, которая была на президентских и парламентских выборах, будет "такой же жесткой и сейчас". Он также заявил о возможности обеспечить честные и адекватные выборы 25 октября.