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В Днепре открыли дело из-за возможного подкупа избирателей кандидатом в мэры Красновым

Новина українською → Днепр, Среда 21 октября 2020 14:31
В Днепре открыли дело из-за возможного подкупа избирателей кандидатом в мэры Красновым Фото: Загид Краснов (34.ua)
Автор: РБК-Украина

Днепровский отдел полиции открыл уголовное производство по факту прямого подкупа избирателей лидером политической партии "Громадська сила" и кандидатом в мэры Днепра Загидом Красновым.

Об этом сообщает днепровское издание "Наше місто" со ссылкой на соответствующие сведения в ЕРДР.

В Днепре открыли дело из-за возможного подкупа избирателей кандидатом в мэры Красновым

Издание отмечает, что согласно ч.1 ст. 160 Уголовного кодекса Украины, за подкуп избирателей правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Тем, кто совершил продажу своего голоса, также грозит наказание - в виде штрафа или даже лишения свободы до двух лет.

По данным наблюдателей, уже было зафиксировано 60 подобных правонарушений, в том числе и в Днепре.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что полиция сообщила о подозрении 29 лицам из-за нарушений избирательного процесса.

Кроме того, Министерство внутренних дел с 21 октября перешло на усиленный режим работы в связи с проведением местных выборов.

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