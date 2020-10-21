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Полиция сообщила о подозрении 29 лицам из-за нарушений избирательного процесса

Новина українською → Среда 21 октября 2020 13:45
Полиция сообщила о подозрении 29 лицам из-за нарушений избирательного процесса Фото: полиция facebook.com odesapolice)
Автор: Андрей Козловский

Заместитель главы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе заявил, что следователи сообщили о подозрении 29 лицам в 19 уголовных процессах, которые касаются избирательного процесса. Из них 5 человек находятся под стражей, а 8 под домашним арестом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По словам Цуцкиридзе, в последние дни правоохранители зафиксировали ряд уголовных правонарушений относительно посягательства на жизнь агитаторов и кандидатов.

Таким образом, в Киеве полиция задержала местного жителя, который ранил ножом агитатора одной из политических партий. Кроме того, в Черниговской области неизвестные обстреляли автомобиль кандидата на должность городского головы Прилук, после чего бросили гранату.

Вместе с тем, в Киевской области неизвестные сожгли автомобиль одного из кандидатов.

Напомним, 21 октября в Одесской области совершили покушение на кандидата в депутаты Одесского облсовета от "Батькивщины" Андрея Бабенко.

Также РБК-Украина сообщало, что за последние сутки в Украине открыли еще 26 уголовных дел за нарушение избирательного процесса, который стартовал 5 сентября.

Кроме того, Министерство внутренних дел с 21 октября перешло на усиленный режим работы в связи с проведением местных выборов.

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