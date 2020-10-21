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Поліція повідомила про підозру 29 особам через порушення виборчого процесу

Новость на русском → Середа 21 жовтня 2020 13:45
Поліція повідомила про підозру 29 особам через порушення виборчого процесу Фото: поліція (facebook.com odesapolice)
Автор: Андрій Козловський

Заступник голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе заявив, що слідчі повідомили про підозру 29 особам у 19 кримінальних провадженнях, які стосуються виборчого процесу. З них 5 людей знаходяться під вартою, а 8 під домашнім арештом.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

За словами Цуцкірідзе, в останні дні правоохоронці зафіксували ряд кримінальних правопорушень щодо посягання на життя агітаторів та кандидатів.

Таким чином, у Києві поліція затримала місцевого жителя, який ножем поранив агітатора однієї із політичних партій. Крім того, у Чернігівській області невідомі обстріляли автомобіль кандидата на посаду міського голови Прилук, після чого кинули гранату.

Разом з тим, у Київській області невідомі спалили автомобіль одного із кандидатів.

Нагадаємо, 21 жовтня в Одеській області здійснили замах на кандидата в депутати Одеської облради від "Батьківщини" Андрія Бабенка.

Також РБК-Україна повідомляло, що за останню добу в Україні відкрили ще 26 кримінальних справ через порушення виборчого процесу, який стартував 5 вересня.

Крім того, Міністерство внутрішніх справ з 21 жовтня перейшло на посилений режим роботи у зв'язку з проведенням місцевих виборів.

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