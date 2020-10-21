У Дніпра відкрили справу через можливий підкуп виборців кандидатом у мери Красновим

Дніпровський відділ поліції відкрив кримінальне провадження за фактом прямого підкупу виборців лідером політичної партії "Громадська сила" і кандидатом у мери Дніпра Загідом Красновим.

Про це повідомляє дніпровське видання "Наше місто" з посиланням на відповідні відомості у ЄРДР.

Видання зазначає, що відповідно до ч. 1 ст. 160 Кримінального кодексу України, за підкуп виборців правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 3 років. Тим, хто здійснив продаж свого голосу, також загрожує покарання у вигляді штрафу або навіть позбавлення волі до двох років.

За даними спостерігачів, вже було зафіксовано 60 подібних правопорушень, в тому числі й в Дніпрі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що поліція повідомила про підозру 29 особам через порушення виборчого процесу.

Крім того, Міністерство внутрішніх справ з 21 жовтня перейшло на посилений режим роботи у зв'язку з проведенням місцевих виборів.