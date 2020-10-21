ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Дніпра відкрили справу через можливий підкуп виборців кандидатом у мери Красновим

Новость на русском → Дніпро, Середа 21 жовтня 2020 14:31
У Дніпра відкрили справу через можливий підкуп виборців кандидатом у мери Красновим Фото: Загід Краснов (34.ua)
Автор: РБК-Україна

Дніпровський відділ поліції відкрив кримінальне провадження за фактом прямого підкупу виборців лідером політичної партії "Громадська сила" і кандидатом у мери Дніпра Загідом Красновим.

Про це повідомляє дніпровське видання "Наше місто" з посиланням на відповідні відомості у ЄРДР.

У Дніпра відкрили справу через можливий підкуп виборців кандидатом у мери Красновим

Видання зазначає, що відповідно до ч. 1 ст. 160 Кримінального кодексу України, за підкуп виборців правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 3 років. Тим, хто здійснив продаж свого голосу, також загрожує покарання у вигляді штрафу або навіть позбавлення волі до двох років.

За даними спостерігачів, вже було зафіксовано 60 подібних правопорушень, в тому числі й в Дніпрі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що поліція повідомила про підозру 29 особам через порушення виборчого процесу.

Крім того, Міністерство внутрішніх справ з 21 жовтня перейшло на посилений режим роботи у зв'язку з проведенням місцевих виборів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Місцеві вибори 2020 Дніпро полиция подкуп избирателей Місцеві вибори
Головне про вибори
Головне про вибори
Кандидати у мери
Кандидати у мери
Рейтинг кандидатів
Рейтинг кандидатів
Рейтинг партій
Рейтинг партій
Нові правила голосування
Нові правила голосування
Архів виборів Вибори 2019 Вибори 2015 Вибори 2014 Вибори 2012 Вибори 2010
NEWS
ОБСЄ зафіксувала 19 порушень на Донбасі за добу
Инна Собораредактор стрічки новин ОБСЄ зафіксувала 19 порушень на Донбасі за добу