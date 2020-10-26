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Экс-нардеп Лозинский победил на выборах в Кировоградской области

Автор: Анастасия Рокитна

В голосовании на главу объединенной территориальной общины Голованевского района Кировоградской области победил бывший депутат Верховной рады Виктор Лозинский. Его приговаривали к 15 годам тюремного заключения за убийство.

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Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местную избирательную комиссию.

Вместе с тем, оформление протоколов еще продолжается.

"Лозинский Виктор Александрович уверенно выиграл выборы на должность руководителя Подвысоцкой ОТГ Голованевского района Кировоградской области", - сообщили в комиссии.

Оппоненты Лозинского изданию также подтвердили его победу.

Напомним, в 2009 году в результате столкновения на территории охотничьих угодий с Лозинским, а также бывшими прокурором Голованевского района Кировоградской области Евгением Горбенко и начальником Голованевского райотдела милиции Михаилом Ковальским был убит Валерий Олийнык. В апреле 2011 года Лозинского приговорили к 15 годам тюремного заключения.

Отметим, обвиняемая в сепаратизме бывшая градоначальник Словянска Неля Штепа проходит во второй тур выборов мэра города.

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