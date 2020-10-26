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Екс-нардеп Лозінський переміг на виборах в Кіровоградській області

Автор: Анастасия Рокитна

У голосуванні на голову об'єднаної територіальної громади Голованівського району Кіровоградської області переміг колишній депутат Верховної ради Віктор Лозінський. Його засуджували до 15 років ув'язнення за вбивство.

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Про це повідомляє ВВС, з посиланням на місцеву виборчу комісію.

Разом з тим, оформлення протоколів ще триває.

"Лозінський Віктор Олександрович впевнено виграв вибори на посаду керівника Підвисоцької ОТГ Голованівського району Кіровоградської області", - повідомили у комісії.

Опоненти Лозінського виданню також підтвердили його перемогу.

Нагадаємо, у 2009 році в результаті зіткнення на території мисливських угідь з Лозінським, а також колишніми прокурором Голованівського району Кіровоградської області Євгеном Горбенком і начальником Голованівського райвідділу міліції Михайлом Ковальським був убитий Валерій Олійник. У квітні 2011 року Лозінського засудили до 15 років ув'язнення.

Зазначимо, обвинувачена в сепаратизмі колишня градоначальник Слов'янська Неля Штепа проходить до другого туру виборів мера міста.

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