Штепа проходить до другого туру виборів мера Слов'янська, - екзит-пол

Обвинувачена в сепаратизмі колишня градоначальник Слов'янська Неля Штепа проходить до другого туру виборів мера міста. За неї віддали понад 23% голосів.

Про це свідчать дані екзит-пол, проведеного аналітичним бюро "Система".

У другому турі екс-мер з результатом 23,1% зустрінеться з чинним градоначальником Вадимом Ляхом, за якого голоси віддали 34,8% городян.

Крім того, результати інших кандидатів виглядають наступним чином:

Павло Придворов - 20,7%

Ольга Алтунина - 17,6%

Андрій Секлецов - 2,6%

Євген Недосека - 1,2%.

Нагадаємо, в кінці вересня Штепа оголосила, що зареєструвалася кандидатом на виборах мера міста. Вона йшла на вибори від "Партії Миру та Розвитку".

Так, Штепу затримали 11 липня 2014 року, коли на сході України активізувалися проросійські озброєні формування. У СІЗО її утримували до 20 вересня 2017 року. Штепі інкримінували статті 110 (посягання на територіальну цілісність України) і 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

Також РБК-Україна писало, що в жовтні 2019 року ЄСПЛ визнав порушення з боку України у справі Штепи. Суд визначив, що стосовно екс-мера Слов'янська були порушені дві статті Європейської конвенції з прав людини.

Відзначимо, раніше політик вже заявляла, що планує знову очолити місто.