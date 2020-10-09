Эксперт назвал Пальчевского самым близким к избирателю кандидатом на выборах в Киеве

Бизнесмен и кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский на этой избирательной компании представлен в образе "народного мэра" и, действительно, является самым близким к избирателю кандидатом.

Об этом в блоге на "Цензор.Нет" пишет политический эксперт Кирилл Сазонов.

"Пальчевский активно работает в образе "народного мэра". Выпустил серию роликов, которые сняли просто на мобильный телефон. Это работает, учитывая, что он мог себе позволить рекламу у самых дорогих студий. Но для этого формата просто снять на мобилку - отличное решение. Это делает кандидата ближе к избирателю. После его решения в рамках кампании жить некоторое время в разных районах Киева - ролики на мобильным вполне логичны", - считает он.

Напомним, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Как сообщало РБК-Украина, 15 сентября политическая сила "Перемога Пальчевского" объявила об участии в местных выборах. Кроме того, партия выдвинула бизнесмена и лидера партии Андрея Пальчевского кандидатом в мэры Киева.