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"Перемога Пальчевского" объявила об участии в местных выборах

Новина українською → Киев, Вторник 15 сентября 2020 17:22
"Перемога Пальчевского" объявила об участии в местных выборах Фото: партия Пальчевского идет на выборы (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

Кроме того, политсила выдвинула Пальчевского кандидатом в мэры Киева

Политическая сила "Перемога Пальчевского" объявила об участии в местных выборах, запланированных на 25 октября. Кроме того, партия выдвинула бизнесмена и лидера партии Андрея Пальчевского кандидатом в мэры Киева.

Об этом сообщается на сайте политсилы.

"Мы объединились в партийную структуру и мы отберем власть у тех, кто не может. Мы победим потому, что это нужно Украине. Киевляне живут и работают в городе, власти которого за последние 6 лет не сумела построить ни одного серьезного инфраструктурного объекта, бездействие и некомпетентность которой привела к фактическому транспортному коллапсу. Состояние медицины удручающее. Социалка в глубоком пике. Экология в загоне. И это в городе с бюджетом более 2 млрд долларов", - заявил Пальчевский.

Кроме того, Пальчевский во время съезда очертил цели для однопартийцев.

"На предстоящих выборах столичная организация должна сделать все возможное и невозможное, чтобы киевляне получили компетентную и достойную власть. И эти люди есть в нашей среде", - подчеркнул лидер политсилы.

Как сообщало РБК-Украина, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

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