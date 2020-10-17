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Эксперт назвал вероятных участников второго тура выборов мэра Киева

Автор: РБК-Украина

Во второй тур выборов мэра Киева вместе с действующим мэром столицы Виталием Кличко с большой долей вероятности выходит бизнесмен и политик Андрей Пальчевский. Из-за этого на них распространяется наибольшее количество компромата.

Такое мнение выразил политический эксперт Вадим Карасев.

"Я склоняюсь к тому, что все-таки Пальчевский выйдет во второй тур. Ранее я в этом сомневался и говорил, что еще могут быть претенденты. Но учитывая то, какой серьезный компромат в последнее время идет на последнего, думаю, что именно его сейчас рассматривают как реального игрока по выходу во второй тур", - считает он.

Также эксперт предполагает, что общество ожидает грязная информационная кампания, которая может отразиться на рейтинге кандидатов.

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"Не исключено, что за оставшееся время до выборов стоит ожидать и серьёзного вбрасывания компромата. В том числе, компромата и на Кличко. Потому что за Киев идет очень серьезная борьба. Так что нам всем необходимо приготовиться к тому, что могут выбросить какие-то "черные" и другие архивы. Или просто пройдет черно-пиарная волна. Но если и будет второй тур, то выйдет Пальчевский", - резюмирует эксперт.

Как сообщало РБК-Украина, 15 сентября политическая сила "Перемога Пальчевского" объявила об участии в местных выборах. Кроме того, партия выдвинула бизнесмена и лидера партии Андрея Пальчевского кандидатом в мэры Киева.

Как известно, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

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Новости Украины Виталий КличкоВыборы мэра КиеваАндрей Пальчевский