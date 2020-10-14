Эксперт объяснила, как опрос Зеленского может повлиять на результат выборов

Всеукраинский опрос, который анонсировал на 25 октября президент Владимир Зеленский, может повлиять на результат выборов. По данным координатора Гражданской сети ОПОРА Ольги Айвазовской, около 10% избирателей определяются с выбором уже в помещении для голосования.

Об этом говорится в материале РБК-Украина: "Говорит Украина. Зачем Зеленскому нужен опрос на местных выборах".

"Вопрос в том, кого будут опрашивать и когда: до голосования или после. Потому что если до, то это может влиять на волеизъявление избирателей. Около 10% граждан определяются за кого они будут голосовать непосредственно в помещении для голосования. Эта цифра значительна для того, чтобы влиять на конечный результат", - объяснила эксперт.

Также РБК-Украина писало, что у Зеленского объяснили, как может пройти всенародный опрос.

Кроме этого, на всеукраинский опрос могут вынести голосование на выборах с 16 лет и вопрос о легализации медицинского каннабиса.

Напомним, ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия не занимается организацией анонсированного главой государства опроса.