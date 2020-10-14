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Експерт пояснила, як опитування Зеленського може вплинути на результат виборів

Автор: Владислав Красінський, Максим Зайченко

Всеукраїнське опитування, яке анонсував на 25 жовтня президент Володимир Зеленський, може вплинути на результат виборів. За даними координатора Громадянської мережі ОПОРА Ольги Айвазовської, близько 10% виборців визначаються з вибором вже в приміщенні для голосування.

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Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна: "Говорить Україна. Навіщо Зеленському потрібен опитування на місцевих виборах".

"Питання в тому, кого будуть опитувати й коли: до голосування або після. Тому що якщо до, то це може впливати на волевиявлення виборців. Близько 10% громадян визначаються за кого вони будуть голосувати безпосередньо у приміщенні для голосування. Ця цифра значна для того, щоб впливати на кінцевий результат", - пояснила експерт.

Також РБК-Україна писало, що у Зеленського пояснили, як може пройти всенародне опитування.

Крім цього, на всеукраїнське опитування можуть винести голосування на виборах з 16 років і питання про легалізацію медичного канабісу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія не займається організацією анонсованого главою держави опитування.

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