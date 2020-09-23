Эксперт оценил специфику партийных конференций перед местными выборами

Выдвижение кандидатов на местных выборах - важнейший этап избирательной кампании, однако в последнее время в Украине он начал отходить на второй план.

Об этом заявил политический эксперт Петр Олищук.

"К примеру, очень ограниченная во времени избирательная кампания по местным выборам не соответствует реальной протяженности предвыборных соревнований", - отмечает эксперт.

В этих условиях, добавляет Олещук, партийные конференции, в большей степени, становятся поводом напомнить о себе, запустить "информационную волну" и обнародовать ключевые программные тезисы.

"Конечно, свои требования наложила и ситуация пандемии коронавируса, поэтому трендом этих партийных выдвижений было "свежий воздух" и социальная дистанция для делегатов и гостей", - добавляет эксперт.

Своя специфика была в общенациональных конференций политических партий, а наиболее оригинальным выдвижения продемонстрировал бизнесмен Андрей Пальчевский.

"Выдвижение прошло максимально "просто" и даже без вроде таких привычных атрибутов как сцена, трибуна и тому подобное. Очевидно, это должно демонстрировать близость к гражданам", - резюмировал он.

Напомним, местные выборы в Украине назначены на 25 октября.

Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Как сообщало РБК-Украина, 15 сентября политическая сила "Перемога Пальчевского" объявила об участии в местных выборах. Кроме того, партия выдвинула бизнесмена и лидера партии Андрея Пальчевского кандидатом в мэры Киева.