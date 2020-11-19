Эксперты назвали результат "Слуги народа" на местных выборах не хуже парламентских

Лидером по количеству мандатов на местных выборах стала партия "Слуга народа". Этот результат полностью нивелирует тезис о "провале" партии на выборах.

Об этом заявил политолог Петр Олищук.

Как известно, по данным ЦИК на этот момент политсила получает 17,59 % от общего количества депутатов местных советов (5 809 мандатов).

На втором месте - "Батькивщина", 12,39 % (4 093 человека). На третьем - "Оппозиционная платформа - За життя" с результатом 11,75 % поддержки (3 881 человек).

В целом в местные советы разных уровней прошли 110 политических партий. От них выдвигались 33 029 избранных депутатов. А 6 586 избранных депутатов шли на выборы как самовыдвиженцы, сообщают в ЦИК.

"Слуга народа" получила наибольшее количество представительских мандатов во всеукраинском масштабе. А также - наибольшее количество избранных лидеров территориальных общин. При взгляде на ситуацию по всей стране, становится ясно, что тезис о "провале" партии "Слуга народа" на выборах, который запускали сразу же после голосования в первом туре, не имеет смысла", - заявил политолог Петр Олещук журналистам.

Эксперты называют такой результат ощутимой победой для молодой партии, которая ранее не была представлена на местном уровне. При этом "Слуга народа" получила меньше голосов, чем на парламентских выборах.

Впрочем, утверждает политолог Владимир Фесенко, сравнивать результаты местных выборов с парламентскими - нецелесообразно.

"Сейчас популярно сравнивать итоги нынешней избирательной кампании с парламентскими выборами прошлого года, но это некорректно. Здесь работает другая логика: часто значительная часть избирателей на местных выборах голосует за местные партии, а на выборах в Верховную раду - за парламентские партии", - заявил на пресс-конференции Владимир Фесенко.

В ЦИК также получили данные о более 98% избранных сельских, поселковых, городских голов. Из них 661 - баллотировались путем самовыдвижения, 733 - от партий.

Всего местными руководителями различных уровней избраны кандидаты от 46 партий. Среди них лидером по количеству избранных глав есть "Слуга народа". От политсилы избрано 225 голов - это 30,74% от общего количества.

На втором месте "За майбутнє" - 92 головы (12,43 %). На третьем - "Батькивщина", от которой избрано 53 человека (7,24 %).

Весь ТОП лидеров, по данным ЦИК, на данный момент выглядит так:

"Слуга народа" - 30,74 % (225 человек).

"За майбутнє" - 12,43 % (92 человек)

"Батькивщина" - 7,24 % (53 человека)

"Оппозиционная платформа - За життя" - более 7,1 % (52 человека)

"Наш край" - 6,15 % (45 человек)

"Европейская солидарность" - 5,6% (41 человек)

"Украинская стратегия Гройсмана" - 3,83 % (28 человек)

"Доверие" - более 3,14 % (23 человека).

От остальных партий на должности председателей различных уровней избрано менее 20 человек.

Приведенные данные еще не окончательные, подчеркнули в ЦИК. Там продолжают получать результаты подсчетов от территориальных избирательных комиссий.

Напомним, 25 октября в Украине состоялся первый тур местных выборов. По данным параллельного подсчета голосов штабом "Слуги народа", политсила имеет около 6 100 депутатов местных советов и 223 местных головы.

22 ноября в 11 городах Украины состоится второй тур выборов. Городских голов будут избирать в Бердянске, Днепропетровске, Дрогобыче, Львове, Николаеве, Никополе, Полтаве, Ровно, Славянске, Ужгороде и Черкассах. 29 ноября в Черновцах. Согласно решению ЦИК, 6 декабря во втором туре мэра будет избирать Кривой Рог.