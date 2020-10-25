Экзит-полы местных выборов по городам Украины

Экзит-пол на выборах проводится среди избирателей на выходах с участков. Такой опрос позволяет оперативно узнать предварительные итоги голосования. Первые результаты экзит-полов местных выборов 2020 появились после 20:00 25 октября.

РБК-Украина следит за обновлением данных экзит-полов. Актуальная информация с избирательных участков и результаты соцопросов - в нашем материале.



Результаты экзит-пола "Студии Савика Шустера"

В 20:00 появились первые результаты экзит-полов местных выборов. Исследование проводилось в 12 городах Украины по заказу "Студии Савика Шустера" и канала "Украина 24". Погрешность исследования составляет 1,9%.

Киев

В Киеве на выборах мэра лидирует действующий городской голова Виталий Кличко с результатом 45,93%.

На втором месте - Александр Попов, согласно данным экзит-пола он получил 9,62% поддержки избирателей. Третью строчку занимает Ирина Верещук (8,53%). У Андрея Пальчевского 4,81%, у Игоря Смешко 3,73%, у Александра Омельченко 2,69%, Андрей Ильенко - 2,48%, Николай Томенко - 2,11%

Таким образом, во втором туре на должность мэра Киева могут претендовать Виталий Кличко и Александр Попов.

В горсовет столицы проходят партии:

УДАР - 19,74%

"Европейская солидарность" - 17,76 %

"Слуга народа" - 10,28%

"Батькивщина" -8,61%

"Оппозиционная платформа - "За життя" - 7,77%

"Еднисть" - 5,94%

"Голос" - 5,65%

"Сила и честь" - 4,53%

"Перемога Пальчевского" - 4,08%

ВО "Свобода" - 3,71%

Харьков

Геннадий Кернес получил абсолютное большинство голосов первом туре выборов мэра Харькова - 57,9%.

У его ближайшего оппонента Александра Фельдмана (ОПЗЖ ) - 12,2%. Алексей Кучер от "Слуги народа" получил 11,98%, Олег Абрамичев ("Европейская солидарность") - 6,23%, Игорь Черняк ("Блок Светличной "Разом") - 4,51%.

В городской совет Харькова преодолевают проходной барьер 6 партий:

"Блок Кернеса "Успешный Харьков" - 39,52%

"Оппозиционная платформа - "За життя" - 16,99 %

"Слуга народа" - 12,39%

"Европейская солидарность" - 9,17%

"Партия Шария" - 6,41%

"Блок Светличной "Разом" - 5,42%

Одесса

На выборах мэра в Одессе наибольшее голосов получил Геннадий Труханов - 34,4%. Второе место у Николая Скорика - 17,93%, на третьем - Олег Филимонов -13,75%.

У Петра Обухова 12,52%, Сергей Кивалов - 5,44%, Евгений Червоненко - 3,56%, Сергей Калиничук - 3,08%, Эдуард Гурвиц - 2,75%, Олег Михайлик - 1,31%.

Результаты экзит-пола по выборам в Одесский городской совет:

"Доверяй делам" - 23,77%

"Оппозиционная платформа - "За життя" - 22,38%

"Слуга народа" - 15,95%

"Европейская солидарность" - 12,72%

"Партия Шария" - 7,63%

"Морская партия Сергея Кивалова" - 4,16%

"За майбутне" - 3,32%

"Сила и честь" - 2,09%

Днепр

В Днепре на выборах мэра в превом туре побеждает Борис Филатов с результатом 44,47%, второе место у Загида Краснова - 14,44%, Александр Вилкул набрал 11,27% голосов.

У Сергея Рыженко - 10,6%, Сергей Никитин - 8,81%, Артем Романюков - 3,31%, Татьяна Рычкова - 2,37%, Мгер Куюмчан - 1,11%.

На выборах в городской совет лидирует партия Бориса Филатова "Пропозиция" - 28,33%, также проходной барьер преодолевают:

"Оппозиционная платформа - "За життя" - 17,15%,

"Слуга народа" - 15,21%,

"Громадська сила" - 10,44%,

"Европейская солидарность" - 7,5%,

"Блок Викула "Украинская перспектива" - 5,24%.

Мариуполь

Абсолютное большинство голосов в Мариуполе получил действующий городской голова Вадим Бойченко (69,05%).

Владимир Клименко (ОПЗЖ) набрал 23,7%, у Лидии Мугли - 4%, у Юлии Башкировой - 2%, у Михаила Клюева -1,19%.

В горсовет Мариуполя лидируют "Блок Вадима Бойченко" (45,9%) и "Оппозиционная платформа - "За життя" (30,6%). Также могут пройти проходной барьер "Партия Шария" - 6,56%, "Слуга народа" - 6,28%.

Для чего проводят экзит-полы

Экзит-полы позволяют спрогнозировать предварительные результаты волеизъявления граждан до получения официальной информации от Центральной избирательной комиссии.

Первые данные об итогах дня голосования на местных выборах 2020 обнародуют после закрытия избирательных участков - 25 октября в 20:00.

Во время выборов в Украине проводится национальный экзит-пол, свои опросы организуют штабы партий и кандидатов, а также телеканалы и общественные организации.

Задачи экзит-полов

оперативное информирование общественности о результатах голосования;

возможность спрогнозировать исход выборов непосредственно в день их проведения;

оценка явки избирателей на участки;

отслеживание активности голосующих в разных регионах;

сопоставление с официальными данными от ЦИК.

Как проводится опрос

Экзит-пол представляет собой социологическое исследование на условиях анонимности. На выходах из помещений избирательных участков представители социологических компаний задают вопрос гражданам, за кого они отдали свой голос.

Возможность ответить анонимно и уже после голосования предполагает, что у человека нет причин говорить неправду. Поэтому практика экзит-полов широко распространена на выборах во многих странах мира.

Кандидаты на местных выборах

В 2020 году украинцы голосуют за представителей региональных органов власти. По итогам выборов определятся составы областных, районных, городских, поселковых и сельствих советов, а также главы территориальных громад.

Для участия в местных выборах 25 октября всего в Украине было зарегистрировано 2936 кандидатов в мэры. В таких городах, как Киев, Одесса, Днепр, Львов действующие мэры баллотируются повторно и являются лидерами рейтингов (данные социологической группы "Рейтинг").

В столице в топ-5 предвыборного опроса (4-9 сентября) вошли:

Виталий Кличко (УДАР)- 43,6%; Сергей Притула ("Голос") - 9,8%; Ирина Верещук ("Слуга народа") - 6,9%; Андрей Пальчевский ("Перемога Пальчевского") - 6,4%; Александр Попов ("Оппозиционная платформа - "За життя") - 5,8%;

В Одессе лидируют следующие кандидаты (опрос 9-14 октября) :

Геннадий Труханов ("Доверяй делам") - 50,1% Николай Скорик ("Оппозиционная платформа - "За життя") - 10,6% Олег Филимонов ("Слуга народа") - 8,8% Сергей Кивалов ("Украинская морская партия Сергея Кивалова") - 7,9% Петр Обухов ("Европейская солидарность") - 5,9%

Во Львове электоральные симпатии распределились в пользу нынешнего мэра Андрея Садового, а его главным оппонентом, как и на прошлых выборах, является Руслан Кошулинский (опрос 3-12 июля).

Андрей Садовый ("Самопомич") - 38,1% Руслан Кошулинский (ВО "Свобода") - 17,9% Олег Синютка ("Европейская солидарность") - 13,8% Игорь Зинкевич ("Варта") - 10,7% Владимир Гирняк - 5,4%.

Согласно данным предвыборного опроса (8-17 августа), в Днепре лидерами в борьбе за должность мэра стали Борис Филатов и Александр Вилкул:

Борис Филатов ("Пропозиция") - 48,5% Александр Вилкул ("Блок "Украинская перспектива") - 14,9% Загид Краснов ("Громадська сила") - 13,4% Сергей Рыженко ("Слуга народа") - 7% Геннадий Гуфман - 7,6%

Партии и рейтинги

Особенностью избирательной кампании в 2020 году стало применение пропорциональной системы с открытыми списками кандидатов в местные советы территориальных громад от 10 тысяч жителей. В данных населенных пунктах также отсутствует возможность самовыдвижения. Для прохождения в местный совет партии необходимо преодолеть 5% барьер.

Для участия в выборах своих кандидатов в территориальных округах выдвинули как крупные политические силы, так и местные партии. Согласно агрегированному рейтингу (сводный мониторинг по областям Украины 16-19 октября), лидерство в регионах удерживают "Слуга народа", ОПЗЖ и "Европейская солидарность".