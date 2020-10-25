Экзит-полы местных выборов по городам Украины

Экзит-пол на выборах проводится среди избирателей на выходах с участков. Такой опрос позволяет оперативно узнать предварительные итоги голосования. Первые результаты экзит-полов местных выборов 2020 появились после 20:00 25 октября.
РБК-Украина следит за обновлением данных экзит-полов. Актуальная информация с избирательных участков и результаты соцопросов - в нашем материале.
В 20:00 появились первые результаты экзит-полов местных выборов. Исследование проводилось в 12 городах Украины по заказу "Студии Савика Шустера" и канала "Украина 24". Погрешность исследования составляет 1,9%.
В Киеве на выборах мэра лидирует действующий городской голова Виталий Кличко с результатом 45,93%.
На втором месте - Александр Попов, согласно данным экзит-пола он получил 9,62% поддержки избирателей. Третью строчку занимает Ирина Верещук (8,53%). У Андрея Пальчевского 4,81%, у Игоря Смешко 3,73%, у Александра Омельченко 2,69%, Андрей Ильенко - 2,48%, Николай Томенко - 2,11%
Таким образом, во втором туре на должность мэра Киева могут претендовать Виталий Кличко и Александр Попов.
В горсовет столицы проходят партии:
Геннадий Кернес получил абсолютное большинство голосов первом туре выборов мэра Харькова - 57,9%.
У его ближайшего оппонента Александра Фельдмана (ОПЗЖ ) - 12,2%. Алексей Кучер от "Слуги народа" получил 11,98%, Олег Абрамичев ("Европейская солидарность") - 6,23%, Игорь Черняк ("Блок Светличной "Разом") - 4,51%.
В городской совет Харькова преодолевают проходной барьер 6 партий:
На выборах мэра в Одессе наибольшее голосов получил Геннадий Труханов - 34,4%. Второе место у Николая Скорика - 17,93%, на третьем - Олег Филимонов -13,75%.
У Петра Обухова 12,52%, Сергей Кивалов - 5,44%, Евгений Червоненко - 3,56%, Сергей Калиничук - 3,08%, Эдуард Гурвиц - 2,75%, Олег Михайлик - 1,31%.
Результаты экзит-пола по выборам в Одесский городской совет:
В Днепре на выборах мэра в превом туре побеждает Борис Филатов с результатом 44,47%, второе место у Загида Краснова - 14,44%, Александр Вилкул набрал 11,27% голосов.
У Сергея Рыженко - 10,6%, Сергей Никитин - 8,81%, Артем Романюков - 3,31%, Татьяна Рычкова - 2,37%, Мгер Куюмчан - 1,11%.
На выборах в городской совет лидирует партия Бориса Филатова "Пропозиция" - 28,33%, также проходной барьер преодолевают:
Абсолютное большинство голосов в Мариуполе получил действующий городской голова Вадим Бойченко (69,05%).
Владимир Клименко (ОПЗЖ) набрал 23,7%, у Лидии Мугли - 4%, у Юлии Башкировой - 2%, у Михаила Клюева -1,19%.
В горсовет Мариуполя лидируют "Блок Вадима Бойченко" (45,9%) и "Оппозиционная платформа - "За життя" (30,6%). Также могут пройти проходной барьер "Партия Шария" - 6,56%, "Слуга народа" - 6,28%.
Экзит-полы позволяют спрогнозировать предварительные результаты волеизъявления граждан до получения официальной информации от Центральной избирательной комиссии.
Первые данные об итогах дня голосования на местных выборах 2020 обнародуют после закрытия избирательных участков - 25 октября в 20:00.
Во время выборов в Украине проводится национальный экзит-пол, свои опросы организуют штабы партий и кандидатов, а также телеканалы и общественные организации.
Экзит-пол представляет собой социологическое исследование на условиях анонимности. На выходах из помещений избирательных участков представители социологических компаний задают вопрос гражданам, за кого они отдали свой голос.
Возможность ответить анонимно и уже после голосования предполагает, что у человека нет причин говорить неправду. Поэтому практика экзит-полов широко распространена на выборах во многих странах мира.
В 2020 году украинцы голосуют за представителей региональных органов власти. По итогам выборов определятся составы областных, районных, городских, поселковых и сельствих советов, а также главы территориальных громад.
Для участия в местных выборах 25 октября всего в Украине было зарегистрировано 2936 кандидатов в мэры. В таких городах, как Киев, Одесса, Днепр, Львов действующие мэры баллотируются повторно и являются лидерами рейтингов (данные социологической группы "Рейтинг").
В столице в топ-5 предвыборного опроса (4-9 сентября) вошли:
В Одессе лидируют следующие кандидаты (опрос 9-14 октября) :
Во Львове электоральные симпатии распределились в пользу нынешнего мэра Андрея Садового, а его главным оппонентом, как и на прошлых выборах, является Руслан Кошулинский (опрос 3-12 июля).
Согласно данным предвыборного опроса (8-17 августа), в Днепре лидерами в борьбе за должность мэра стали Борис Филатов и Александр Вилкул:
Особенностью избирательной кампании в 2020 году стало применение пропорциональной системы с открытыми списками кандидатов в местные советы территориальных громад от 10 тысяч жителей. В данных населенных пунктах также отсутствует возможность самовыдвижения. Для прохождения в местный совет партии необходимо преодолеть 5% барьер.
Для участия в выборах своих кандидатов в территориальных округах выдвинули как крупные политические силы, так и местные партии. Согласно агрегированному рейтингу (сводный мониторинг по областям Украины 16-19 октября), лидерство в регионах удерживают "Слуга народа", ОПЗЖ и "Европейская солидарность".