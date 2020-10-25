Екзит-поли місцевих виборів по містах України

Екзит-пол на виборах проводиться серед виборців на виходах з дільниць. Таке опитування дозволяє оперативно дізнатися попередні підсумки голосування. Перші результати екзит-полів місцевих виборів 2020 з'явилися після 20:00 25 жовтня.

РБК-Україна стежить за оновленням даних екзит-полів. Актуальна інформація з виборчих дільниць і результати соцопитувань - в нашому матеріалі.

Результати екзит-полу "Студії Савіка Шустера"

О 20:00 з'явилися перші результати екзит-полів місцевих виборів. Дослідження проводилося в 12 містах України на замовлення "Студії Савіка Шустера" і каналу "Україна 24". Похибка дослідження становить 1,9%.

Київ

У Києві на виборах мера лідирує діючий міський голова Віталій Кличко з результатом 45,93%.

На другому місці - Олександр Попов, згідно з даними екзит-полу він отримав 9,62% підтримки виборців. Третій рядок займає Ірина Верещук (8,53%).

Олексій Кучеренко отримав 7,82%, Сергій Притула - 7,27%. У Андрія Пальчевського 4,81%, у Ігоря Смешка 3,73%, у Олександра Омельченка 2,69%, Андрій Іллєнко - 2,48%, Микола Томенко - 2,11%

Таким чином, у другому турі на посаду мера Києва можуть претендувати Віталій Кличко і Олександр Попов.

До міськради столиці проходять партії:

УДАР - 19,74%

"Європейська солідарність" - 17,76%

"Слуга народу" - 10,28%

"Батьківщина" - 8,61%

"Опозиційна платформа "За життя"- 7,77%

"Єдність" - 5,94%

"Голос" - 5,65%

"Сила і честь" - 4,53%

"Перемога Пальчевського" - 4,08%

ВО "Свобода" - 3,71%

Харків

Геннадій Кернес отримав абсолютну більшість голосів першому турі виборів мера Харкова - 57,9%.

У його найближчого опонента Олександра Фельдмана (ОПЗЖ) - 12,2%. Олексій Кучер від "Слуги народу" отримав 11,98%, Олег Абрамічев ("Європейська солідарність") - 6,23%, Ігор Черняк ("Блок Світличної "Разом") - 4,51%.

До міської ради Харкова долають прохідний бар'єр 6 партій:

"Блок Кернеса "Успішний Харків"- 39,52%

"Опозиційна платформа - "За життя"- 16,99%

"Слуга народу" - 12,39%

"Європейська солідарність" - 9,17%

"Партія Шарія" - 6,41%

"Блок Світличної" Разом "- 5,42%

Одеса

На виборах мера в Одесі найбільше голосів отримав Геннадій Труханов - 34,4%. Друге місце у Миколи Скорика - 17,93%, на третьому - Олег Філімонов -13,75%.

У Петра Обухова 12,52%, Сергій Ківалов - 5,44%, Євген Червоненко - 3,56%, Сергій Калінічук - 3,08%, Едуард Гурвіц - 2,75%, Олег Михайлик - 1,31%.

Результати екзит-полу по виборах до Одеської міської ради:

"Довіряй справам" - 23,77%

"Опозиційна платформа "За життя"- 22,38%

"Слуга народу" - 15,95%

"Європейська солідарність" - 12,72%

"Партія Шарія" - 7,63%

"Морська партія Сергія Ківалова" - 4,16%

"За майбутнє" - 3,32%

"Сила і честь" - 2,09%

Дніпро

У Дніпрі на виборах мера в першому турі перемагає Борис Філатов з результатом 44,47%, друге місце у Загіда Краснова - 14,44%, Олександр Вілкул набрав 11,27% голосів.

У Сергія Риженка - 10,6%, Сергій Нікітін - 8,81%, Артем Романюков - 3,31%, Тетяна Ричкова - 2,37%, Мгер Куюмчан - 1,11%.

На виборах до міської ради лідирує партія Бориса Філатова "Пропозиція" - 28,33%, також прохідний бар'єр долають:

"Опозиційна платформа -" За життя "- 17,15%,

"Слуга народу" - 15,21%,

"Громадська сила" - 10,44%,

"Європейська солідарність" - 7,5%,

"Блок Викула" Українська перспектива "- 5,24%,

Маріуполь

Абсолютну більшість голосів в Маріуполі отримав діючий міський голова Вадим Бойченко (69,05%).

Володимир Клименко (ОПЗЖ) набрав 23,7%, у Лідії Муглі - 4%, у Юлії Башкіровоі - 2%, у Михайла Клюєва - 1,19%.

До міськради Маріуполя лідирують "Блок Вадима Бойченко" (45,9%) і "Опозиційна платформа -" За життя "(30,6%). Також можуть пройти прохідний бар'єр "Партія Шарія"- 6,56%, "Слуга народу" - 6,28%.

Черкаси

У Черкасах в боротьбі за крісло мера в першому турі лідирує діючий міський голова Анатолій Бондаренко.

Анатолій Бондаренко ("За майбутнє") - 32,66%

Віктор Євпак ("Голос") - 19,84%

Віталій Ільченко ("Слуга народу") - 17,8%

Владислав Пустовар (ВО "Чаркащина") - 5,95%

Сергій Кудактін - 5,86%

Результати екзит-полу по виборах до міськради Черкас:

"Слуга народу" - 20,68%

"За майбутнє" - 13,32%

"Голос" - 12,05%

"Європейська солідарність" - 10,92%

ВО "Чаркащина" - 8,7%

"Опозиційна платформа - "За життя"- 5,74%

ВО "Батьківщина" - 4,96%

"Національний корпус" - 4,61%

"Сила і честь" - 3,57%

Львів

У Львові найбільшу підтримку виборців отримав Андрій Садовий - 41,12%. У другому турі його опонентом може стати Олег Синютка - 27,38%.

Андрій Садовий - 41,12%

Олег Синютка - 27,38%

Руслан Кошулинський - 9,98%

Ярослав Рущишин - 5,62%

Ігор Васюник - 3,97%

Ігор Зінкевич - 3,16%

Юлія Гвоздович - 2,68%

Тарас Кльофа - 2,4%

Ігор Кузьмак - 1,11%

Оксана Юринець - 0,68%

Результати по виборах до міської ради Львова:

"Європейська солідарність" - 30,74%

"Самопоміч" - 24,12%

"Голос" - 9,78%

"Свобода" - 7,52%

"Варта" - 5,06%

"Слуга народу" - 4,74%

"Українська галицька партія" - 4,65%

"Народний рух України" - 2,46%

ВО "Батьківщина" - 2,41%

Для чого проводять екзит-поли

Екзит-поли дозволяють спрогнозувати попередні результати волевиявлення громадян до отримання офіційної інформації від Центральної виборчої комісії.

Перші дані про підсумки дня голосування на місцевих виборах 2020 оприлюднять після закриття виборчих дільниць - 25 жовтня о 20:00.

Під час виборів в Україні проводиться національний екзит-пол, свої опитування організовують штаби партій і кандидатів, а також телеканали і громадські організації.

Завдання екзит-полів

оперативне інформування громадськості про результати голосування;

можливість спрогнозувати результат виборів безпосередньо в день їх проведення;

оцінка явки виборців на дільниці;

відстеження активності голосуючих в різних регіонах;

зіставлення з офіційними даними від ЦВК.

Як проводиться опитування

Екзит-пол являє собою соціологічне дослідження на умовах анонімності. На виходах з приміщень виборчих дільниць представники соціологічних компаній задають питання громадянам, за кого вони віддали свій голос.

Можливість відповісти анонімно і вже після голосування передбачає, що у людини немає причин говорити неправду. Тому практика екзит-полів поширена на виборах у багатьох країнах світу.

Кандидати на місцевих виборах

У 2020 році українці голосують за представників регіональних органів влади. За підсумками виборів визначаться склади обласних, районних, міських, селищних і сельствіх рад, а також глави територіальних громад.

Для участі в місцевих виборах 25 жовтня всього в Україні було зареєстровано 2936 кандидатів у мери. У таких містах, як Київ, Одеса, Дніпро, Львів діючі мери балотуються повторно і є лідерами рейтингів (дані соціологічної групи "Рейтинг").

У столиці в топ-5 передвиборчого опитування (4-9 вересня) увійшли:

Віталій Кличко (УДАР) - 43,6%; Сергій Притула ("Голос") - 9,8%; Ірина Верещук ("Слуга народу") - 6,9%; Андрій Пальчевський ( Перемога Пальчевського") - 6,4%; Олександр Попов ("Опозиційна платформа - "За життя") - 5,8%;

В Одесі лідирують такі кандидати (опитування 9-14 жовтня):

Геннадій Труханов ( "Довіряй справам") - 50,1% Микола Скорик ("Опозиційна платформа - "За життя") - 10,6% Олег Філімонов ("Слуга народу") - 8,8% Сергій Ківалов ("Українська морська партія Сергія Ківалова") - 7,9% Петро Обухов ("Європейська солідарність") - 5,9%

У Львові електоральні симпатії розподілилися на користь нинішнього мера Андрія Садового, а його головним опонентом, як і на минулих виборах, є Руслан Кошулинський (опитування 3-12 липня).

Андрій Садовий ("Самопоміч") - 38,1% Руслан Кошулинський (ВО "Свобода") - 17,9% Олег Синютка ("Європейська солідарність") - 13,8% Ігор Зінкевич ("Варта") - 10,7% Володимир Гірняк - 5,4%.

Згідно з даними передвиборного опитування (8-17 серпня), в Дніпрі лідерами в боротьбі за посаду мера стали Борис Філатов і Олександр Вілкул:

Борис Філатов ("Пропозиція") - 48,5% Олександр Вілкул ("Блок "Українська перспектива") - 14,9% Загід Краснов ("Громадська сила") - 13,4% Сергій Риженко ("Слуга народу") - 7% Геннадій Гуфман - 7,6%

Партії та рейтинги

Особливістю виборчої кампанії в 2020 році стало застосування пропорційної системи з відкритими списками кандидатів до місцевих рад територіальних громад від 10 тисяч жителів. У даних населених пунктах також відсутня можливість самовисування. Для проходження до місцевої ради партії необхідно подолати 5% бар'єр.

Для участі у виборах своїх кандидатів в територіальних округах висунули як великі політичні сили, так і місцеві партії. Відповідно до агрегованого рейтингу (зведений моніторинг по областям України 16-19 жовтня), лідерство в регіонах утримують "Слуга народу", ОПЗЖ і "Європейська солідарність".