Екзит-поли місцевих виборів по містах України

Екзит-пол на виборах проводиться серед виборців на виходах з дільниць. Таке опитування дозволяє оперативно дізнатися попередні підсумки голосування. Перші результати екзит-полів місцевих виборів 2020 з'явилися після 20:00 25 жовтня.
РБК-Україна стежить за оновленням даних екзит-полів. Актуальна інформація з виборчих дільниць і результати соцопитувань - в нашому матеріалі.
О 20:00 з'явилися перші результати екзит-полів місцевих виборів. Дослідження проводилося в 12 містах України на замовлення "Студії Савіка Шустера" і каналу "Україна 24". Похибка дослідження становить 1,9%.
У Києві на виборах мера лідирує діючий міський голова Віталій Кличко з результатом 45,93%.
На другому місці - Олександр Попов, згідно з даними екзит-полу він отримав 9,62% підтримки виборців. Третій рядок займає Ірина Верещук (8,53%).
Олексій Кучеренко отримав 7,82%, Сергій Притула - 7,27%. У Андрія Пальчевського 4,81%, у Ігоря Смешка 3,73%, у Олександра Омельченка 2,69%, Андрій Іллєнко - 2,48%, Микола Томенко - 2,11%
Таким чином, у другому турі на посаду мера Києва можуть претендувати Віталій Кличко і Олександр Попов.
До міськради столиці проходять партії:
Геннадій Кернес отримав абсолютну більшість голосів першому турі виборів мера Харкова - 57,9%.
У його найближчого опонента Олександра Фельдмана (ОПЗЖ) - 12,2%. Олексій Кучер від "Слуги народу" отримав 11,98%, Олег Абрамічев ("Європейська солідарність") - 6,23%, Ігор Черняк ("Блок Світличної "Разом") - 4,51%.
До міської ради Харкова долають прохідний бар'єр 6 партій:
На виборах мера в Одесі найбільше голосів отримав Геннадій Труханов - 34,4%. Друге місце у Миколи Скорика - 17,93%, на третьому - Олег Філімонов -13,75%.
У Петра Обухова 12,52%, Сергій Ківалов - 5,44%, Євген Червоненко - 3,56%, Сергій Калінічук - 3,08%, Едуард Гурвіц - 2,75%, Олег Михайлик - 1,31%.
Результати екзит-полу по виборах до Одеської міської ради:
У Дніпрі на виборах мера в першому турі перемагає Борис Філатов з результатом 44,47%, друге місце у Загіда Краснова - 14,44%, Олександр Вілкул набрав 11,27% голосів.
У Сергія Риженка - 10,6%, Сергій Нікітін - 8,81%, Артем Романюков - 3,31%, Тетяна Ричкова - 2,37%, Мгер Куюмчан - 1,11%.
На виборах до міської ради лідирує партія Бориса Філатова "Пропозиція" - 28,33%, також прохідний бар'єр долають:
Абсолютну більшість голосів в Маріуполі отримав діючий міський голова Вадим Бойченко (69,05%).
Володимир Клименко (ОПЗЖ) набрав 23,7%, у Лідії Муглі - 4%, у Юлії Башкіровоі - 2%, у Михайла Клюєва - 1,19%.
До міськради Маріуполя лідирують "Блок Вадима Бойченко" (45,9%) і "Опозиційна платформа -" За життя "(30,6%). Також можуть пройти прохідний бар'єр "Партія Шарія"- 6,56%, "Слуга народу" - 6,28%.
У Черкасах в боротьбі за крісло мера в першому турі лідирує діючий міський голова Анатолій Бондаренко.
Результати екзит-полу по виборах до міськради Черкас:
У Львові найбільшу підтримку виборців отримав Андрій Садовий - 41,12%. У другому турі його опонентом може стати Олег Синютка - 27,38%.
Результати по виборах до міської ради Львова:
Екзит-поли дозволяють спрогнозувати попередні результати волевиявлення громадян до отримання офіційної інформації від Центральної виборчої комісії.
Перші дані про підсумки дня голосування на місцевих виборах 2020 оприлюднять після закриття виборчих дільниць - 25 жовтня о 20:00.
Під час виборів в Україні проводиться національний екзит-пол, свої опитування організовують штаби партій і кандидатів, а також телеканали і громадські організації.
Екзит-пол являє собою соціологічне дослідження на умовах анонімності. На виходах з приміщень виборчих дільниць представники соціологічних компаній задають питання громадянам, за кого вони віддали свій голос.
Можливість відповісти анонімно і вже після голосування передбачає, що у людини немає причин говорити неправду. Тому практика екзит-полів поширена на виборах у багатьох країнах світу.
У 2020 році українці голосують за представників регіональних органів влади. За підсумками виборів визначаться склади обласних, районних, міських, селищних і сельствіх рад, а також глави територіальних громад.
Для участі в місцевих виборах 25 жовтня всього в Україні було зареєстровано 2936 кандидатів у мери. У таких містах, як Київ, Одеса, Дніпро, Львів діючі мери балотуються повторно і є лідерами рейтингів (дані соціологічної групи "Рейтинг").
У столиці в топ-5 передвиборчого опитування (4-9 вересня) увійшли:
В Одесі лідирують такі кандидати (опитування 9-14 жовтня):
У Львові електоральні симпатії розподілилися на користь нинішнього мера Андрія Садового, а його головним опонентом, як і на минулих виборах, є Руслан Кошулинський (опитування 3-12 липня).
Згідно з даними передвиборного опитування (8-17 серпня), в Дніпрі лідерами в боротьбі за посаду мера стали Борис Філатов і Олександр Вілкул:
Особливістю виборчої кампанії в 2020 році стало застосування пропорційної системи з відкритими списками кандидатів до місцевих рад територіальних громад від 10 тисяч жителів. У даних населених пунктах також відсутня можливість самовисування. Для проходження до місцевої ради партії необхідно подолати 5% бар'єр.
Для участі у виборах своїх кандидатів в територіальних округах висунули як великі політичні сили, так і місцеві партії. Відповідно до агрегованого рейтингу (зведений моніторинг по областям України 16-19 жовтня), лідерство в регіонах утримують "Слуга народу", ОПЗЖ і "Європейська солідарність".