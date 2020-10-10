Геннадий Труханов снова идет в мэры Одессы: что известно о кандидате

Действующий мэр Одессы Геннадий Труханов хочет в третий раз переизбраться на свой пост. На выборы он идет от партии "Доверяй делам", которую же и возглавляет. О том, что известно о кандидате, который руководит Одессой уже шесть лет – в материале РБК-Украина.

Геннадий Труханов поборется за третью каденцию на посту мэра Одессы. На эту должность его выдвинула его же партия "Доверяй делам". Политсила Труханова также будет участвовать в выборах в местные советы Одесской области.

Труханов родился 17 января 1965 года в Одессе. В 1986 году окончил Одесское высшее артиллерийское училище им. Фрунзе (сейчас – факультет Одесского института сухопутных войск), специальность – инженер по ремонту и эксплуатации артиллерийской техники и вооружения.

В старшем возрасте Труханов получил еще два высших образования. В 2006 году – в Киевском национальном университете внутренних дел, квалификация "юрист" . И в 2013-м – в Одесском региональном институте государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

С 2003 года Труханов является президентом Украинской национальной федерации таиландского бокса "Муэй-Тай", а с 2014 года – еще и Европейской федерации таиландского бокса.

Карьера: армия, охрана и сфера транспортных услуг

После окончания артиллерийского училища Труханов проходил военную службу в Северо-Кавказском военном округе Вооруженных Сил СССР. В 1992 году уволился из рядов Вооруженных Сил в звании капитана.

Тогда Труханов ушел в бизнес. В 1992 году руководил охраной малого научно-производственного предприятия "Минимакс". После этого, до 1996-го был директором охранной фирмы "Капитан и Ко".

В начале 2000-х Труханов работал в "Лукойл", консультируя руководство в вопросах безопасности.

C 2004 по 2007 год был помощником-консультантом одного из депутатов Верховной рады. Затем год занимал должность советника директора по связям с государственными органами и общественностью в частном предприятии "Укртрансконтейнер".

С 2008 по 2011 год Труханов был Региональным представителем Государственного комитета Украины по делам ветеранов в Одесской области.

В 2012 году работал заместителем гендиректора по работе с клиентами в "Бруклин-Киев", которая занимается стивидорными услугами (погрузка-разгрузка, хранение грузов и т.п.). Потом сменил место работы на Верховную раду.

Политическая деятельность: Одесса – Киев – Одесса

На парламентских выборах осенью 2012 года "Партия регионов" выдвинула Труханова кандидатом в народные депутаты в одном из округов Одессы. Он получил победу с 61% голосов.

До этого, с 2005 года Труханов трижды избирался депутатом Одесского городского совета. Во время последней каденции возглавлял большинство, руководя в горсовете фракцией ПР.

Будучи членом правящей партии, в январе 2014 года Труханов проголосовал за "диктаторские законы". Это блок инициатив, принимавшихся Радой, чтобы "приглушить" акции протестов в период Революции Достоинства.

Вскоре после Майдана, в мае Труханов победил на внеочередных выборах мэра Одессы (на тот момент этот пост был вакантным почти полгода). Его главным соперником был тогдашний нардеп от УДАРа Эдуард Гурвиц, который ранее уже руководил Одессой. Кстати, в этом году он вновь участвует в гонке за кресло одесского мэра.

На очередных местных выборах в 2015 году президентская политсила "Блок Петра Порошенко" выдвинула против Труханова Александра Боровика – соратника экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили. Но даже его активное участие в кампании Боровика не помешало победе Труханова: он переизбрался мэром Одессы в первом туре с почти 53% голосов. А созданная им перед выборами партия "Доверяй делам" с большим отрывом победила на выборах в горсовет.

В 2019 году у политсилы появился еще один сопредседатель – мэр Харькова Геннадий Кернес. Изменения в руководстве проводились с прицелом на досрочные парламентские выборы. Но потом оба мэры вошли в первую "пятерку" списка "Оппозиционного блока", чтобы усилить позиции партии в избирательной гонке. Впрочем, преодолеть пятипроцентный барьер это не помогло.

На местные выборы Кернес идет отдельно и ведет свою собственную политсилу "Блок Кернеса – Успешный Харьков".

Белые и темные пятна в биографии

Противостояние между Трухановым и Саакашвили продолжилось в 2016 году. Политики постоянно обменивались публичными обвинениями и упреками. А члены команды Саакашвили участвовали в акциях протеста "Одесса без Труханова" у стен городской администрации.

Тогда как раз было обнародовано международное расследование о так называемых "Panama Papers". Согласно документам, которые получили журналисты, Труханов якобы владел десятками офшорных компаний и имел гражданство РФ. Сам он эту информацию отрицал, утверждая, что никогда не оформлял российский паспорт. Но как позже выяснилось такой паспорт у него все же был, правда, в 2017 году Труханов попросил суд его аннулировать.

В иске от мэра говорилось, что он инициировал проверку по поводу российского гражданства после того, как эти данные появились в медиа. Суд установил, что паспорт РФ Труханову выдали на основе паспорта СССР, но признал это решение незаконным, так как он не был зарегистрирован на территории России.

В 2017 году деятельностью мэра Одессы заинтересовалось НАБУ. Правоохранители подозревали его вместе с другими чиновниками горсовета и предпринимателями в коррупционной схеме по завладению около 100 млн гривен городского бюджета. Речь идет о так называемом деле "Краян".

По версии следствия, горсовет купил завод за 185 млн гривен у частной компании, которая за полгода до этого выкупила обанкротившееся госпредприятие за 11,5 млн гривен. Правоохранители считают, что горсовет приобрел завод по заведомо завышенной цене. А полученные от этой сделки средства участники сговора якобы собирались легализовать через фиктивную фирму.

В феврале 2018-го Труханова задержали, но суд отпустил его на поруки нардепа от БПП Дмитрия Голубова. Интересно, что "поручитель" мэра составит ему конкуренцию на этих выборах.

В июле прошлого года Малиновский районный суд Одессы оправдал Труханова и других чиновников Одесского горсовета, признав их невиновными в деле "Краян".

Впрочем, на этом история взаимоотношений Труханова с правоохранителями не завершилась. В этом году САП сообщила мэру о подозрении в недостоверных сведениях в декларации за 2017 год.

Кроме того, на рассмотрении Высшего антикоррупционного суда находится еще два дела об обвинении Одесского городского головы. Первое касается декларирования недостоверной информации за 2015-2016 годы. Второе – апелляция по делу "Краян".