Кабмин на следующей неделе утвердит порядок выборов в условиях пандемии

Кабинет министров Украины на следующей неделе утвердит порядок проведения местных выборов в условиях пандемии. В частности, будут внесены изменение в так называемое "карантинное постановление".

Об этом на брифинге заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Создана рабочая группа с участием представителей ЦИК, Кабинета министра, министерств. На следующем заседании правительства будут внесены изменения в 641-е постановление, так называемое карантинное постановления, которая определит регламенты действий в тех или иных ситуациях", - заявил Немчинов.

По его словам, будут прописаны алгоритмы, которые позволят влиять на безопасность, в частности, на процедуру участия в выборах больных COVID-19 на самоизоляции. Также будут прописаны меры для того, чтобы избирательные участки не стали очагами вспышки коронавируса.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил жесткой реакцией правоохранительных органов за нарушения на местных выборах.

Координатор гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в интервью РБК-Украина рассказала, что местные выборы отменить нельзя, можно только отсрочить.