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Аваков пригрозил жесткой реакцией на нарушения на местных выборах

Новина українською → Киев, Вторник 08 сентября 2020 17:30
Аваков пригрозил жесткой реакцией на нарушения на местных выборах Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украинские правоохранители будут жестко реагировать на нарушения на местных выборах. У Министерства внутренних дел достаточно сил для контроля предвыборного процесса.

Об этом в видеообращении заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, через несколько дней кандидаты начнут предвыборную агитацию. Он просит участников избирательного процесса соблюдать закон, не нарушать правила агитации и не расшатывать ситуацию на округах.

"Хочу предупредить: у МВД Украины достаточно сил, средств и мотивации для контроля предвыборного процесса. Мы будем жестко реагировать на все попытки построения "предвыборных сеток", на подкуп избирателей, провокации и другие нарушения", - отметил Аваков.

Он также подчеркнул, что МВД сотрудничают с Центризбиркомом и гражданской сетью ОПОРА, которые осуществляют мониторинг предвыборной гонки и фиксируют нарушения.

Кроме того, Аваков просит кандидатов и предвыборные штабы не проводить массовые мероприятия в условиях пандемии COVID-19 и карантина.

Заява міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова у зв’язку із початком виборчої кампанії В Україні офіційно...

Опубліковано МВС України Вівторок, 8 вересня 2020 р.

Напомним, ранее сообщалось, что на Центральную избирательную комиссию подали в суд и требуют отменить постановление о выборах.

Координатор гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в интервью РБК-Украина рассказала, что местные выборы отменить нельзя, можно только отсрочить.

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