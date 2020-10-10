Кабмин утвердил требования к участкам для доступности лицам с инвалидностью

Кабинет министров утвердил требования к помещениям избирательных участков, чтобы они были доступны для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения. КМУ поддержал соответствующий проект постановления.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Согласно решению Кабмина, не далее 50 метров от избирательного участка должны быть обустроены бесплатные паркоместа, установлены пандусы или подъемные устройства. Путь прохода к помещению должны оборудовать средствами ориентирования и информационной поддержки.

Пешеходные дорожки, тротуары и пандусы должны быть ровными и без бордюров, которые могут препятствовать передвижению на креслах или на костылях.

Дверные проемы помещений должны быть без порогов и перепадов высоты пола, ширина дверных проемов и открытых отверстий в стене, а также выходов из помещений участков на лестничную клетку должна быть не менее 90 см.

Если же помещение невозможно полностью приспособить для маломобильных групп населения, местная власть должна обеспечить беспрепятственный доступ к нему.

Напомним, в Украине по состоянию на 9 октября Национальная полиция открыла 249 уголовных дел в связи с возможными нарушениями на местных выборах.

Как писало РБК-Украина, к обеспечению безопасности на местных выборах в Украине привлекут студентов высших учебных заведений, входящих в управление Министерства внутренних дел.