ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине открыли уже почти 250 уголовных дел из-за нарушений на выборах

Новина українською → Украина, Пятница 09 октября 2020 11:56
В Украине открыли уже почти 250 уголовных дел из-за нарушений на выборах Фото: выборы в Украине (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине по состоянию на 9 октября Национальная полиция открыла 249 уголовных дел в связи с возможными нарушениями на местных выборах. За сутки правоохранители открыли 15 уголовных дел.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Среди всех уголовных дел 129 касаются нарушения избирательного законодательства. Из них 55 дел открыты в связи с возможным подкупом избирателей.

Больше всего уголовных дел открыты в Киеве (31), Киевской (24) и Одесской (22) областях. В рамках 9 уголовных дел сообщено о подозрении 16 лицам.

Также правоохранители составили 849 протоколов про административные правонарушения, связанных с избирательным процессом.

Всего с начала избирательного процесса в полицию поступило 3350 сообщений о возможных нарушениях на выборах.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что с 12 октября до 1 ноября полиция переходит на усиленных режим работы в связи с местными выборами.

Также сообщалось, что правоохранители открыли 11 уголовных дел по кандидатам-двойникам на выборах 25 октября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Местные выборы 2020 полиция уголовное дело Местные выборы
Главное о выборах
Главное о выборах
Кандидаты в мэры
Кандидаты в мэры
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
Рейтинг партий
Рейтинг партий
Новые правила голосования
Новые правила голосования
Архив выборов Выборы 2019 Выборы 2015 Выборы 2014 Выборы 2012 Выборы 2010
NEWS
В Кабмине не видят необходимости в введении чрезвычайного положения в Украине
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей В Кабмине не видят необходимости в введении чрезвычайного положения в Украине