В Украине открыли уже почти 250 уголовных дел из-за нарушений на выборах

В Украине по состоянию на 9 октября Национальная полиция открыла 249 уголовных дел в связи с возможными нарушениями на местных выборах. За сутки правоохранители открыли 15 уголовных дел.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Среди всех уголовных дел 129 касаются нарушения избирательного законодательства. Из них 55 дел открыты в связи с возможным подкупом избирателей.

Больше всего уголовных дел открыты в Киеве (31), Киевской (24) и Одесской (22) областях. В рамках 9 уголовных дел сообщено о подозрении 16 лицам.

Также правоохранители составили 849 протоколов про административные правонарушения, связанных с избирательным процессом.

Всего с начала избирательного процесса в полицию поступило 3350 сообщений о возможных нарушениях на выборах.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что с 12 октября до 1 ноября полиция переходит на усиленных режим работы в связи с местными выборами.

Также сообщалось, что правоохранители открыли 11 уголовных дел по кандидатам-двойникам на выборах 25 октября.