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Полиция с 12 октября переходит на усиленный режим работы из-за местных выборов

Новина українською → Украина , Среда 07 октября 2020 16:55
Полиция с 12 октября переходит на усиленный режим работы из-за местных выборов Фото: Игорь Клименко (npu.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Украинская полиция будет работать в усиленном режиме с 12 октября до 1 ноября. Такое решение принято на период избирательной кампании и во время местных выборов в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Мы наладили координацию со всеми руководителями правоохранительных органов в регионах, чтобы обеспечить безопасность как во время избирательной кампании, так и самих выборов. С 12 октября по 1 ноября весь личный состав полиции будет работать в усиленном варианте служебной деятельности", - сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Он добавил, что количество административных протоколов (683) и начатых уголовных производств (219) за месяц избирательной кампании уже превышает в 12 и 18 раз соответственно аналогичные показатели во время парламентских выборов в 2019 году.

Замглавы Нацполиции Александр Фацевич также отметил, что планируется привлечь более 75 тысяч полицейских, из них на охрану избирательных бюллетеней - 47 тысяч силовиков.

"Ежесуточно для обеспечения правопорядка на улицах населенных пунктов и на дорогах государства будет привлекаться больше 10 тысяч полицейских, это 2,7 тыс. патрулей... Запланировано дежурство 1200 усиленных следственно-оперативных групп", - сообщил Фацевич.

Отметим, местные выборы в Украине запланированы на 25 октября. МВД планирует привлечь на местные выборы мобильные группы и авиацию для реагирования в случае нарушений закона.

Напомним, в Киеве ко Дню защитника Украины усилят контроль за правопорядком.

Также РБК-Украина писало, что полиция открыла 11 дел по кандидатам-двойникам на местных выборах

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