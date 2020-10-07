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Местные выборы: МВД привлечет 140 тысяч силовиков и авиацию

Новина українською → Украина , Среда 07 октября 2020 13:54
Местные выборы: МВД привлечет 140 тысяч силовиков и авиацию Фото: полиция (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министерство внутренних дел планирует привлечь на местные выборы мобильные группы и авиацию для реагирования в случае нарушений закона. В целом следить за порядком будут почти 140 тысяч силовиков.

Об этом сообщил заместитель главы МВД Сергей Яровый, передает прес-служба ведомства.

"Исходя из расчетов для обеспечения общественной безопасности во время местных выборов, будут привлечены почти 140 тысяч правоохранителей. Предполагается привлечение авиационных подразделений системы МВД для оперативного реагирования на изменение обстановки", - заявил он.

Отмечается, что в регионах будут созданы оперативные резервы для реагирования на вызовы и угрозы, которые могут произойти в рамках проведения выборов. Также в МВД рассказали, зачем будут использовать вертолеты.

"Наличие вертолетов позволит реагировать на противоправную деятельность в самых отдаленных точках, где нет посадочных полос", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 октября Центральная избирательная комиссия утвердила формы протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования и результатах выборов.

Как писало РБК-Украина, Национальная полиция отрицает политизацию своей работы во время местных выборов.

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