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ЦИК утвердил протоколы теризбиркомов

Новина українською → Киев, Понедельник 05 октября 2020 03:18
ЦИК утвердил протоколы теризбиркомов Фото: заседание ЦИК (cvk.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила формы протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования и результатах выборов. В частности, был утвержден порядок изготовления, передачи и требования к протоколам территориальных и участковых избирательных комиссий.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Порядок регулирует вопросы изготовления и требования к протоколам участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на избирательных участках по соответствующим местным выборам, протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования в пределах соответствующего избирательного округа (его части), протоколов ТИК о результатах выборов (голосования) по соответствующим местных выборов и их передачи соответствующим избирательным комиссиям", - говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с поступлением представлений об изменении состава теризбиркомов ЦИК внес изменения в состав ряда территориальных избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов.

Напомним, ранее ЦИК аккредитовала 127 официальных наблюдателей на местных выборах. В том числе аккредитованы 14 наблюдателей от трех иностранных государств.

Как писало РБК-Украина, с начала избирательной кампании местных выборов в Украине полиция начала 142 уголовных дела по факту нарушения избирательного процесса, из них 8 были открыты за прошедшие сутки.

Отметим, украинцы 25 октября впервые будут выбирать депутатов в советы всех уровней от общин – депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых, городских голов. Первые выборы пройдут и в 119 райсоветах.

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