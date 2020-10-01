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Полиция открыла уже 142 дела за нарушение избирательного процесса

Новина українською → Четверг 01 октября 2020 14:52
Полиция открыла уже 142 дела за нарушение избирательного процесса Фото: полицейский (npu.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

С начала избирательной кампании местных выборов в Украине полиция начала 142 уголовных производства по факту нарушения избирательного процесса. Из них 8 были открыты за прошедшие сутки.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, из общего количества начатых уголовных производств 77 - связаны с нарушением избирательного законодательства, 65 - с избирательным процессом.

Всего в Нацполиции зарегистрировали 1808 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Также составлено 273 протокола о совершении административных правонарушений.

Больше всего сообщений за сутки зафиксировано во Львовской области - 36, в Киевской - 29, в Киеве - 15.

Напомним, на местных выборах, которые состоятся 25 октября, треть украинцев (31%) готовы поддержать действующих мэров.

Также РБК-Украина писало, что Территориальная избирательная комиссия (ТВК) Умани допустила к местным выборам действующего мэра Александра Цебрия.

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