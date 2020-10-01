Действующих мэров на местных выборах готовы поддержать 30% украинцев

Значительная часть избирателей пока не определились, за кого будут голосовать

На местных выборах, которые состоятся 25 октября, треть украинцев (31%) готовы поддержать действующего главу населенного пункта, чуть более (34%) проголосуют за другого кандидата, еще 35% - не определились в этом вопросе.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Большинство (58%) тех, кто выбирают действующего главу города/села, поскольку считают сильным главой населенного пункта, 16% выбирают его из-за того, что считают хорошим человеком, одновременно, 20% - из-за того, что другие кандидаты хуже.

Более 90% знают, кто является их городским/сельским главой, а 60% лично встречали главу своего населенного пункта (прежде всего речь идет о жителях сел).

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 25-28 сентября 2020 года среди 5000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", 56% респондентов обязательно примут участие в местных выборах. Колеблются (50/50) - 20% респондентов, возможно примут участие - еще 8% респондентов. О маловероятности участия в выборах сказали 15% респондентов.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", только 35% украинцев знают точную дату местных выборов в Украине. Еще 43% респондентов вообще не знают, когда состоятся выборы, 19% знают, что где-то в октябре, но даты не знают, а 3% назвали неправильные даты.